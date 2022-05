La Banque mondiale s'engage à soutenir une reprise résiliente en Haïti

WASHINGTON, jeudi 5 mai 2022 — Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Amérique latine et Caraïbes, Carlos Felipe Jaramillo, a conclu, le 4 mai 2002, une visite de quatre jours en Haïti. Au cours de ce premier voyage en Haïti en tant que vice-président, Carlos Felipe Jaramillo a renouvelé l’engagement continu de la Banque mondiale à soutenir le pays frappé par de multiples crises ayant un impact sur son développement économique, notamment le tremblement de terre d’août 2021, sur fonds de tensions sociopolitiques prolongées et de pandémie de COVID 19.

M. Jaramillo, accompagné de la directrice pays pour les Caraïbes, Mme Lilia Burunciuc et de la représentante résidente de la Société financière internationale (IFC) pour la République dominicaine et Haïti, Carolina Cardenas, a rencontré S.E. le Premier ministre Dr Ariel Henry, des membres du gouvernement dont le ministre de l’Economie et des Finances Michel Patrick Boisvert, des partenaires de développement du pays et d’autres acteurs clés.

« Au cours des derniers jours, j'ai pu constater les accomplissements admirables du peuple Haïtien dans ces circonstances aussi accablantes », a dit Carlos Felipe Jaramillo, vice-président de la Banque mondiale pour la région Amérique latine et Caraïbes. « La Banque mondiale travaille en partenariat avec le gouvernement d'Haïti pour lutter contre les principaux facteurs de fragilité et de pauvreté. A l'avenir, il est clair que l'amélioration du climat des affaires, le rétablissement de la stabilité macroéconomique et le renforcement des systèmes de gouvernance seront essentiels pour renforcer le capital humain, promouvoir l'emploi et favoriser la reprise économique ».

Au cours de ce voyage, M. Jaramillo s'est rendu dans la région sud d'Haïti, qui se remet encore du tremblement de terre d'août 2021, et a eu l'occasion de visiter plusieurs projets financés par la Banque mondiale, notamment les travaux de construction du nouveau pont temporaire sur la rivière de la Grand'Anse et un dispensaire. La délégation a également rencontré des agriculteurs qui bénéficient des programmes d’investissements de la Banque mondiale visant à renforcer des systèmes de production alimentaire locaux, elle s’est aussi entretenue avec des familles qui bénéficient de transferts monétaires inconditionnels et de mesures visant à améliorer la santé, la nutrition et l'inclusion financière des ménages les plus démunis et ayant été affectés par le tremblement de terre.

Au 30 juin, le portefeuille actif de la Banque mondiale en Haïti comprendra 20 projets d'une valeur totale de 1,3 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation des engagements de près de 40 % au cours des 12 derniers mois. Un effort important a été accompli pour soutenir le pays après le séisme d’août 2021 qui a touché la péninsule sud. En février dernier, une conférence des donateurs a mobilisé 600 millions de dollars, dont près de 200 millions ont été engagés par la Banque mondiale. En outre, le portefeuille du Groupe de la Banque mondiale en Haïti comprend huit projets de IFC, d’un montant de 141 millions de dollars. L’IFC fournit également un appui d'urgence au secteur privé, y compris au secteur de l'habillement, pour augmenter la production d'équipements de protection individuelle pour la réponse d'Haïti à la pandémie de COVID-19.

Contacts

In Port-Au-Prince

Peleg Charles

+509 4891 6327

pcharles@worldbank.org

In Washington

Yuri Szabo Yamashita

(202) 948-5341

yszaboyamashita@worldbankgroup.org