La Banque mondiale approuve un montant de 132 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire et les infrastructures routières en Haïti

WASHINGTON, 17 mars 2022 — Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un don de US$102 millions pour le Projet d'Agriculture Résiliente pour la Sécurité Alimentaire (PARSA). Le Conseil a également approuvé un financement additionnel de US$30 millions pour le projet d'Accessibilité et de résilience rurale en Haïti. Le premier projet soutiendra environ 75 000 ménages dans le secteur agricole (environ 375,000 bénéficiaires) en vue d’améliorer l'accès à la sécurité alimentaire, de garantir les moyens de subsistance en milieu rural et de renforcer la résilience aux aléas climatiques. Le projet de transport renforcera l'accessibilité par la route en tout temps dans les zones touchées par le tremblement de terre et améliorera la résilience du réseau routier.

« Le puissant séisme de 2021 a causé d'importants dégâts dans la péninsule sud. Il a aggravé l'insécurité alimentaire déjà préoccupante dans ces départements alors que des milliers d'agriculteurs ont perdu leurs moyens de subsistance ainsi que leur accès aux marchés. Le projet appuiera notamment des pratiques d’agriculture durable et de gestion des terroirs, ainsi que la réhabilitation des infrastructures rurales, afin de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire plus résilients et d’assurer une croissance économique inclusive », a dit Laurent Msellati, chef des opérations de la Banque mondiale en Haiti. « La Banque mondiale œuvre à améliorer la sécurité alimentaire et à poursuivre les efforts de réduction de la pauvreté en Haïti, en particulier dans les zones rurales les plus reculées du pays. »

La population d'Haïti souffre de niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Selon les estimations les plus récentes de la classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC), en septembre 2021, 4,4 millions de personnes étaient en situation de crise. Ce nombre devrait passer à 4,6 millions d'ici juin 2022 en raison d'un accès réduit aux denrées alimentaires de base alors que les revenus restent faibles et que les prix sont en hausse. En outre, la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes, ont un effet néfaste sur les cultures, les infrastructures et les actifs agricoles, affectant les moyens de subsistance en milieu rural.

Le Projet d'Agriculture Résiliente pour la Sécurité Alimentaire (PARSA) stimulera le secteur agricole par la réhabilitation des infrastructures productives et la création d'opportunités d'emplois temporaires, des subventions en nature et un soutien technique pour promouvoir un accès et une disponibilité accrus d'aliments nutritifs. Le projet ciblera fortement les femmes en tant que bénéficiaires, car elles jouent un rôle de premier plan dans la production et les ventes agricoles. Le projet sera mis en œuvre à la fois dans les régions confrontées à de graves problèmes de sécurité alimentaire et dans les zones touchées par le séisme, à savoir les départements du sud, de la Grand’Anse, des Nippes et du Centre.

Le financement additionnel pour le Projet d'accessibilité et de résilience rurale en Haïti se concentrera sur les segments de route les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, notamment les inondations et les glissements de terrain dans la péninsule du sud. Le tremblement de terre d'août 2021 a affecté plus de 850 km du réseau routier dans la région sud du pays, entraînant des dommages pouvant atteindre 160 millions de dollars et laissant plus de 450 000 personnes isolées. Cette situation a augmenté la vulnérabilité de la population rurale car certaines parties du pays restent déconnectées pendant des jours ou des semaines, après des catastrophes naturelles.

De plus, le projet intégrera des solutions basées sur la nature dans le cadre de la conception technique, dans la mesure du possible, en mettant l'accent sur des solutions qui se sont avérées efficaces, durables et respectueuses de l'environnement.rg

