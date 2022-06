La Banque mondiale a approuvé 35 millions de dollars pour améliorer la réponse d'Haïti à la pandémie de COVID-19

WASHINGTON, 31 mai 2022 — Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Amérique latine et Caraïbes a approuvé le 23 mai 2022, un financement additionnel de 35 millions de dollars américains pour le Projet de réponse à la pandémie de COVID-19 en Haïti. Ce financement contribuera à assurer un déploiement efficace des vaccins dans le pays et à financer de manière équitable des vaccins COVID-19 supplémentaires abordables, en cas de besoin additionnel de vaccins. Le renforcement du système de vaccination du pays améliorera la préparation d’Haïti à d’éventuelles futures crises sanitaires.

« Dès le début de la pandémie, nous avons mis à profit tous nos instruments pour soutenir la capacité de réponse du pays à travers des projets d'investissement, l’activation des composantes d’intervention d’urgence (CERC) des projets, la réallocation des fonds, entre autres, en vue de contenir les éventuelles pertes économiques générées par la pandémie en Haïti » a dit Laurent Msellati, chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti. « Ce financement additionnel fournira des ressources essentielles pour permettre l'expansion d'une réponse soutenue et globale à la pandémie, incluant le renforcement des programmes de vaccination COVID-19 et des plans de préparation et de prévention. »

Malgré une incidence globale de mortalité relativement faible en Haïti, la pandémie a provoqué de graves perturbations dans le système de santé. En juin 2021, les consultations externes avaient diminué de 34 % par rapport au niveau attendu, et les vaccinations des enfants étaient également en baisse. Avec 1,1 % de la population entièrement vaccinée et 1,6 % de la population ayant reçu au moins leur première dose, au 15 mai 2022, le pays se classe parmi les 10 derniers pays du monde en termes de couverture vaccinale contre la pandémie de COVID-19.

Le financement additionnel pour le Projet de réponse à la pandémie de COVID-19 en Haïti aidera le gouvernement d'Haïti à déployer avec succès les vaccins, à acheter des vaccins supplémentaires si nécessaire et à renforcer les fonctions pertinentes du système de santé qui sont nécessaires pour un déploiement réussi des vaccins. Ce financement aidera à atteindre une couverture vaccinale de 10 % de la population du pays, en se concentrant sur les populations prioritaires. Le projet continuera à fournir un soutien pour minimiser les cas importés de COVID-19 et limiter la transmission locale grâce à des stratégies de confinement, à mesure que la pandémie continue d'évoluer. Il continuera également à soutenir le renforcement des capacités de détection des maladies grâce à une expertise technique, des équipements de laboratoire et des systèmes tout en renforçant les fonctions essentielles du système de santé.

Le projet initial de réponse à la pandémie de COVID-19 en Haïti a été approuvé le 2 avril 2020. Il a contribué à limiter la transmission de la pandémie en Haïti grâce à la détection, au contrôle des infections dans les établissements de santé, à l'amélioration des tests, à la minimisation de la propagation grâce à la recherche des contacts des cas confirmés et à la fourniture d'équipements de laboratoire et de protection nécessaires au personnel de santé. Le projet a également renforcé les activités de communication et soutenu l'élaboration du plan de préparation et de réponse à la COVID-19 du ministère de la Santé.

