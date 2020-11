La Banque mondiale accorde un financement additionnel pour renforcer l’agriculture et à la résilience en Haïti

WASHINGTON, 19 novembre 2020 – Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé ce jeudi un financement additionnel d’un montant de 7,75 millions de dollars pour le projet Territoires productifs résilients en Haïti, qui vise à encourager l’adoption de pratiques agricoles et d’aménagement du territoire plus résilientes.

« La Banque mondiale continue de supporter la production agricole en Haïti pendant la crise causée par la pandémie de COVID-19 », a déclaré Anabela Abreu, directrice pays de la Banque mondiale en Haïti. « Ce financement joue un rôle important dans l’amélioration des moyens de vie dans le secteur agricole en contribuant à une productivité accrue ainsi qu’à un meilleur accès aux marchés. Le projet contribuera également à renforcer la durabilité à long terme du secteur agricole en l’aidant à s’adapter au changement climatique. »

Le secteur agricole couvre jusqu’à 45 % des besoins alimentaires d’Haïti et constitue la principale source de revenus pour la population rurale. Cependant, la production dépend encore largement des précipitations, et la plupart des agriculteurs ne disposent que d’un accès limité aux intrants, aux connaissances ou au crédit. L’amélioration de la productivité et de la résilience du secteur agricole haïtien nécessite une approche intégrée respectueuse de l’environnement tout en favorisant la hausse des rendements. Le financement approuvé aujourd’hui permettra d’améliorer la gestion du territoire et les pratiques agricoles, ainsi que l’accès aux marchés pour les agriculteurs. Il permettra également de renforcer la capacité du gouvernement haïtien à apporter une réponse rapide et efficace en cas de catastrophes.

Le projet Territoires productifs résilients en Haïti a été approuvé en mars 2018 à travers un don de 15 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) et un financement de 6,21 millions de dollars issu du Fonds mondial pour l’environnement (GEF). En avril 2020, l’activation de la Composante d’intervention d’urgence conditionnelle (CERC) a permis de débloquer 9,9 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID-19. A ce jour, ces fonds ont permis de supporter 12 874 agriculteurs dans les départements des Nippes et du Sud et d’apporter une assistance agricole et technique pour emblaver plus de 8 700 hectares de terres arables.

Contacts :

A Port au Prince, Peleg Charles, +509 4891 6327, Pcharles@worldbank.org

A Washington, Hannah McDonald-Moniz, (202) 458-2896, hmcdonaldmoniz@worldbank.org

Pour plus d’informations, merci de visiter : www.worldbank.org/haiti

Facebook : http://www.facebook.com/worldbank

Twitter : @WBCaribbean

YouTube : www.youtube.com/worldbank

Dernière mise à jour: 19 nov. 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° : 2021/062/LAC