L’USAID fournit une aide alimentaire et en espèces aux ménages haïtiens pendant COVID-19

[Port-au-Prince] – Flaure, une mère de trois petits enfants vivant près de Coteaux dans le sud d’Haïti, était désespérée. Son mari était devenu handicapé et incapable de travailler après un accident de moto. En tant qu’entrepreneur, sa petite entreprise de provisions alimentaires était en faillite et elle n’avait pas d’argent pour nourrir ses enfants ou payer les frais médicaux de son mari. Aujourd’hui, les programmes d’aide humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) aident des gens comme Flaure et les communautés haïtiennes en situation d’insécurité alimentaire grave ou qui se remettent de catastrophes naturelles.

Depuis le 30 avril 2020, l’USAID a attribué 15 millions de dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour aider les ménages haïtiens confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire. En prévision de la saison des ouragans en Haïti, des réserves d’aide alimentaire sont disponibles pour fournir une assistance alimentaire pendant un mois à environ 300 000 personnes en cas de catastrophe naturelle. De mars 2020 à juin 2020, dans les départements de Grand Anse, Nippes, West et Artibonite, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a achevé la distribution de vivres à environ 121 610 personnes. Chaque ménage a reçu 50 kg de riz, 12,5 kg de pois et 9,2 livres d’huile de cuisson pour un total d’environ 2 730 tonnes.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: «L’engagement de l’USAID et du gouvernement américain à assurer la sécurité alimentaire en Haïti continu d’aider les plus vulnérables. L’USAID, en collaboration avec l’ONU et d’autres partenaires, améliore non seulement la sécurité alimentaire des femmes et des enfants en Haïti, mais aide également les femmes entrepreneurs à atteindre un succès durable à long terme. Le peuple américain et l’USAID travaillent pour aider le peuple haïtien à répondre aux besoins actuels et futurs.”

Flaure s’est inscrite au programme de sécurité alimentaire de l’USAID «Nou Se Wozo» mis en œuvre par Catholic Relief Services dans six communes du sud d’Haïti. Elle reçoit des coupons pour acheter des produits alimentaires comme du riz, des légumineuses et de l’huile auprès de commerçants du programme, et des transferts en espèces lui permettant de reconstituer son inventaire et de reprendre ses activités. Flaure s’est également inscrite au groupe d’épargne communautaire soutenu par le projet, avec lequel elle espère contracter un prêt pour faire grandir son entreprise. Flaure, reprenant le slogan du projet, dit: « Ce projet nous rend plus forts … nous plions, mais nous rebondissons. »

«Pendant COVID-19, en plus de l’aide alimentaire d’urgence à plus de 60 000 ménages haïtiens pour répondre aux besoins immédiats, nous aidons à, renforcer les revenus de familles comme Mme Flaura», a déclaré le directeur de la mission de l’USAID en Haïti, Christopher Cushing.

Les partenaires de l’USAID, le Programme alimentaire mondial, Catholic Relief Services et World Vision, ont systématiquement renforcé le lavage des mains sur tous les sites de distribution et font les distributions par petits groupes pour aider à empêcher la propagation potentielle de la maladie. Ils ont également publié des informations en créole sur COVID-19 du Ministère de la Santé sur tous les sites.

Pour plus d’informations sur le travail de l’USAID en Haïti, veuillez visiter: www.usaid.gov/haiti.