L’USAID améliore l’accès à l’eau potable en Haïti

[Port-au-Prince] Depuis 2018, l’assistance de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en matière de gestion de l’eau en Haïti est axée sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les communautés haïtiennes. Grâce au soutien de l’USAID, plus de 50 000 femmes hommes et enfants Haïtiens ont un meilleur accès à l’eau potable. Le projet Eau et Assainissement de l’USAID vise à doubler ce nombre d’ici la même période l’année prochaine. L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a souligné: «L’USAID connecte les communautés haïtiennes à des services d’eau potable et crée un accès accru à l’eau potable en Haïti. En mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’eau, les efforts du Gouvernement Américain porteront également leurs fruits dans la lutte contre le COVID-19 et d’autres crises sanitaires en Haïti. L’eau potable est la base d’un mode de vie sain. »

Le projet Eau et Assainissement de l’USAID a accordé une subvention de 167 000 dollars dans le cadre de son Fonds d’accélération des entreprises à l’Université d’État d’Haïti pour étendre son laboratoire de sol existant du Campus Henry Christophe financé par l’USAID. Cela leur permettra d’effectuer des tests d’eau potable. Il s’agit du premier projet du genre dans le nord d’Haïti. Grâce à cette subvention, l’USAID, en collaboration avec l’Université Auburn de l’Alabama, soutiendra le laboratoire du campus Henry Christophe pour renforcer sa capacité à tester l’eau potable, comme l’exige généralement la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement d’Haïti (DINEPA). Philippe, propriétaire d’une société de forage au Cap-Haïtien, décrit: «Pour moi, le nouveau laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau est passionnant. À l’époque où j’ai foré mon puits, je n’ai pu faire un test de qualité de l’eau que par l’intermédiaire d’une société étrangère. … Habituellement, l’échantillon doit être envoyé à Port-au-Prince, ce qui entraîne de longs délais et des coûts élevés; c’était décourageant. Si les tests sont disponibles au Cap-Haïtien, nous apporterons toutes les corrections nécessaires pour améliorer la qualité de notre eau. »

Le projet soutient également les services locaux d’approvisionnement d’eau de la DINEPA connus sous le nom de CTE. Louinis, président d’un comité des jeunes du quartier, a entendu les spots radio sur l’amélioration du service d’eau mais n’y croyait pas au départ. Puis il a commencé à entendre d’autres personnes en ville dire que c’était vrai. Il est allé déposer sa caution pour une nouvelle connexion chez lui. «Personne au 21e siècle ne devrait vivre sans eau; c’est un besoin et un droit de l’homme. Désormais, nous n’avons plus besoin d’aller à la rivière pour prendre un bain. Grâce au soutien de l’USAID, le CTE dispose des matériaux et du soutien technique nécessaires pour relier notre zone au réseau d’eau », a déclaré Louinis.

Le Projet Eau et Assainissement de l’USAID est une activité de 41,8 millions de dollars sur 4,5 ans mise en œuvre en collaboration avec la DINEPA. Victor, un responsable du kiosque d’eau DINEPA aux Cayes, le dit le mieux: «Désormais, l’eau est disponible toute la journée. Je peux donner aux gens toute l’eau dont ils ont besoin. Je suis fier de ce que je fais. »

Ces activités auront le double avantage d’augmenter la disponibilité des tests d’eau dans la région et le nombre de personnes qui apprendront à tester l’eau potable. Christopher Cushing, Directeur de la mission de l’USAID en Haïti, a ajouté: «Nous sommes ravis d’aider les étudiants intéressés par l’ingénierie de la technologie de l’eau à tester la qualité de l’eau potable. Ces efforts augmenteront le nombre d’analyses d’eau dans la région et aideront le gouvernement d’Haïti et l’USAID à atteindre leurs objectifs de rendre une eau potable de bonne qualité accessible à tous les Haïtiens.”

Pour en savoir plus sur le projet d’eau et d’assainissement de l’USAID Haïti, cliquez ici.