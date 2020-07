L’USAID aide Haïti à combattre l’épidémie de COVID-19

[Port-au-Prince] – Le Gouvernement des États-Unis, par le biais du Bureau d’aide humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a fourni 1 million de dollars à Catholic Relief Services pour aider Haïti à répondre à l’épidémie de COVID-19. Le financement appuiera le Plan national de réponse au COVID-19 du Gouvernement Haïtien, dirigé par le Ministère haïtien de la santé publique et de la population avec le soutien de la Direction de la protection civile du Ministère de l’intérieur. Avec ce soutien, Catholic Relief Services et Caritas Haïti, partenaire local de mise en œuvre de l’USAID, à travers leur programme Nap Kwape Kowona, se concentreront sur la réduction de la transmission généralisée du COVID-19 parmi les populations urbaines de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves et Les Cayes à travers:

l’établissement et la gestion de stations de lavage des mains à des points stratégiques dans les grandes villes;

La mobilisation des personnes de confiance – agents de santé communautaires et leaders communautaires – dans la promotion de comportements positifs qui aident à prévenir la transmission du virus dans les centres urbains à risque;

L’appui aux efforts du Ministère de la santé publique et de la population en matière de prévention et de contrôle des infections et de gestion des cas en créant des centres de gestion des cas COVID-19 et en formant le personnel sur la communication pour le soutien psychosocial et aux soins de première ligne;

l’intégration des principes de protection à tous les niveaux de la mise en œuvre du projet, y compris la formation du personnel, l’interaction avec les bénéficiaires pour veiller à ce que les besoins des populations soient anticipés et pris en compte tout au long de la pandémie.

L’ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: «Nous, de la mission américaine en Haïti, et bien sûr nos partenaires, nous sommes engagés à réduire la propagation du COVID-19 en Haïti et à aider les communautés à surmonter les effets de cette pandémie.»

En outre, le Directeur de la mission de l’USAID en Haïti, Christopher Cushing, a ajouté: «L’USAID est fier de s’associer avec Catholic Relief Services pour lancer Nap Kwape Kowona, qui nous permettra d’aider davantage de communautés haïtiennes. Il est important de noter que ce projet soutiendra également les effets psychologiques du virus, afin d’assurer une réponse globale au COVID-19. »

Depuis plus de 60 ans, Catholic Relief Services travaille en Haïti en partenariat avec l’Église catholique, le gouvernement d’Haïti et plus de 200 organisations confessionnelles et communautaires pour encourager les Haïtiens à conduire leur propre développement. Parce qu’une menace de maladie infectieuse n’importe où peut devenir une menace partout, Catholic Relief Services vise à atteindre plus de 116000 Haïtiens au moyen de campagnes de sensibilisation et de prévention communautaire et certains centres de gestion de cas COVID-19 pour distribuer des kits d’hygiène aux familles nécessiteuses.

L’USAID continue d’apporter une assistance vitale pour aider Haïti à répondre à COVID-19. Cette aide s’ajoute à l’aide à la reconstruction et au développement à long terme de l’USAID, qui favorise la croissance économique, la création d’emplois et le développement agricole, fournit des soins de santé de base et des services d’éducation, et appuie la modernisation de la gouvernance. Pour plus d’informations sur le travail de l’USAID en Haïti, veuillez visiter: www.usaid.gov/haiti

Pour plus d’informations sur la réponse globale de CRS, veuillez visiter: https://www.crs.org/media-center/current-issues/coronavirus-facts-and-how-help