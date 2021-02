L’UNICEF déplore l’insécurité qui met en danger la vie des enfants sur le chemin de l’école

Port-au-Prince, Haïti, 26 janvier 2021 - Ces derniers mois, de plus en plus d’enlèvements, de tueries d’enfants, d’adolescents et de jeunes sont rapportés en Haïti. Le lundi 25 janvier 2021, une fille de 15 ans en 9eme année fondamentale, a été tuée par balle à la sortie de son école. D’autres cas impliquant des enfants, des écolières et écoliers, des lycéennes et lycéens, officiellement documentés ou non, sont relayés dans les médias, les réseaux sociaux et la communauté.

Entre le 1er septembre 2020 et le 15 janvier 2021, les Nations Unies ont enregistré 240 cas d’abus des droits de l’homme, dont 53 meurtres (y compris deux femmes et un garçon) et 129 enlèvements (dont 23 femmes, 8 garçons et 7 filles). Ce climat d’insécurité a amené certains parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école et certaines autorités scolaires à renvoyer les enfants à la maison, interrompant leur éducation. L’UNICEF déplore cette situation délétère qui met la vie et l’éducation des enfants en danger.

« Les enfants doivent aller à l’école et revenir à la maison sans que leur vie ne soit mise en danger. Ils doivent étudier, jouer, vivre leur enfance et s’épanouir au sein de la communauté», a déclaré Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF en Haiti. « L’État, les familles et les communautés doivent protéger davantage les enfants, afin qu’ils puissent poursuivre leur éducation en toute sécurité ».

En janvier 2019, Haïti a approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, par laquelle le pays s’engage à protéger les étudiant(e)s, les enseignant(e)s, les écoles et les universités en cas de conflit violent, devenant ainsi le 83eme pays à rejoindre la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques. Selon les articles 19.1, 28 et 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), les enfants ont droit respectivement à la protection, aux loisirs et à l’éducation.

A propos de l’UNICEF :

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour plus d’informations :

Ndiaga Seck, Chef Communication, +509 3744 6199, nseck@unicef.org

Jennifer Melton, Chief Child Protection, +509 3647 4020, jmelton@unicef.org

Béatrice Malebranche, Education Specialist, + 509 38 48 48 19, bmalebranche@unicef.org

Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail, visitez : www.unicef.org

Contacts presse

Ndiaga Seck

Chef de la Communication

UNICEF

Tél: +50937446199

Tél: +50928123076

Adresse électronique: nseck@unicef.org