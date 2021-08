L’OIM lance un appel de fonds de 15 millions de dollars pour Haïti

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé lundi un appel de fonds de 15 millions de dollars pour aider les autorités haïtiennes à fournir une assistance à la population du sud du pays affectée par un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter et par la tempête tropicale Grace.

Selon les chiffres officiels, le séisme a fait plus de 2.200 morts et plus de 12.000 blessés. Près de 53.000 bâtiments sont effondrés et 77.000 autres sont gravement endommagés. On estime qu'au moins 650.000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire.

La Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, a effectué jeudi et vendredi une visite de solidarité en Haïti. Elle a notamment rencontré les communautés touchées dans la ville des Cayes endommagée par le séisme.

La numéro deux de l'ONU a assuré aux Haïtiens que l'ONU restait déterminée à travailler sous la direction des autorités nationales et locales pour aider non seulement à fournir un soutien vital pour la réponse immédiate au séisme, mais aussi pendant la phase de reconstruction.

Le Sous-Secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires et Coordonnateur adjoint des secours d'urgence, Ramesh Rajasingham, se trouvait lundi en Haïti pour évaluer les besoins.

Assistance en matière de logement, de santé mentale, de prévention de la Covid-19

L'appel de fonds de l'OIM vise à fournir une assistance en matière de logement, d'abri temporaire, de santé mentale et de prévention de la Covid-19 à quelque 137.000 familles rendues extrêmement vulnérables par le récent tremblement de terre.

« Rien que pour les premiers mois, nous avons besoin d'au moins 15 millions de dollars pour fournir une aide au logement, aider les Haïtiens touchés à rentrer chez eux et garantir qu'ils disposent des moyens de subsistance essentiels », a déclaré Federica Cecchet, cheffe de mission adjointe de l'OIM en Haïti, dans un communiqué de presse.

À peine 48 heures après le séisme du 14 août, l'OIM a installé des bases dans chacune des zones les plus touchées et dispose désormais de centres supplémentaires à Jérémie (Grand'Anse), Les Cayes (Sud) et Miragoane (Nippes). L'agence onusienne utilise l'imagerie satellite pour analyser les évaluations des dommages et des milliers de bâches en plastique, kits d'hygiène, couvertures, jerricans pliables et ustensiles de cuisine ont déjà été distribués pour aider à maintenir des conditions de vie minimales pour les familles touchées. L'OIM dispose aussi d'une équipe d'ingénieurs qui soutiennent les travaux d'évaluation structurelle dans les municipalités touchées du sud d'Haïti.

L'OIM vise également à fournir des soins de santé mentale et un soutien psychosocial aux familles, avec une attention particulière pour les femmes et les filles, par l'intermédiaire de psychologues sur place. Les psychologues de l'OIM sont formés à la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et fournissent un soutien ciblé aux personnes touchées par le séisme.

L'insécurité a entravé l'acheminement de l'aide à certaines communautés et l'OIM prévoit de mettre en œuvre des initiatives locales durables pour garantir que l'aide parvienne aux plus nécessiteux.

A New York, les membres du Conseil de sécurité ont discuté lundi de la situation humanitaire en Haïti.

La Représentante spéciale et cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), Helen La Lime, et le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, ont fait chacun un exposé devant les membres du Conseil.