L’OIM fournit une aide d’urgence à des milliers d’Haïtiens touchés par le séisme

Port-au-Prince – L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fourni des articles essentiels pour l’hygiène et les abris à plus de 51 000 personnes dans le cadre de son intervention d'urgence pour aider les Haïtiens suite au séisme dévastateur du mois dernier, qui a fait 2 200 morts.

« La plupart des personnes touchées vivent dans des zones reculées où les infrastructures et les routes ont été durement touchées, entraînant d’importantes difficultés d'accès », a déclaré Giuseppe Loprete, chef de mission de l'OIM en Haïti. « Il est extrêmement difficile de fournir une aide immédiate, mais avec nos partenaires, nous restons déterminés à atteindre la population touchée dans les zones les plus reculées également. »

Parmi les 800 000 personnes touchées par le séisme, des milliers sont déplacées à l’intérieur même du pays et des centaines sont toujours portées disparues. Plus de 12 000 personnes ont été blessées, mettant à rude épreuve un système de santé déjà fragile. Selon les chiffres officiels, plus de 52 000 habitations ont été détruites et 77 000 fortement endommagées, notamment des installations essentielles telles que des écoles et des hôpitaux.

Pour aider les personnes touchées, l'OIM a lancé un appel éclair et une page de collecte de fonds.

L'OIM codirige le groupe sectoriel des abris et des articles non alimentaires, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, notamment la Direction générale de la protection civile haïtienne (DGPC). L'OIM a mis en place un service commun d’acheminement pour les partenaires internationaux et locaux pour la fourniture coordonnée d'articles ménagers et de matériaux pour les abris. A ce jour, plus de 10 000 familles ont reçu une aide.

En plus de la fourniture d'articles de première nécessité tels que des kits d'abris comprenant des outils, des bâches en plastique et des kits d'hygiène contenant des produits de base tels que du savon et du dentifrice, les équipes de l'OIM participent à la collecte de données officielles et à la réalisation d'évaluations structurelles avec les autorités haïtiennes. L'OIM fournira également un soutien essentiel en démolissant les bâtiments dangereux, en déblayant les décombres et en aidant les communautés par le biais d'activités de travail contre rémunération.

Le séisme a également endommagé le pont de la ville de Jérémie, la capitale du département de Grand'Anse - l'une des zones les plus touchées par le séisme, avec les départements du Sud et des Nippes.

Certaines communautés de Jérémie avaient été coupées du reste de la ville et n'avaient pas accès aux articles de base, mais les équipes de l'OIM sur le terrain leur ont distribué des centaines de kits cette semaine. Parmi les articles distribués se trouvent des bâches, des kits d'hygiène, des couvertures, des jerrycans et des ustensiles de cuisine.

Néanmoins, la pandémie de COVID-19 et la situation fragile en matière de sécurité dans le pays compliquent davantage la fourniture d'aide. En pleine saison de tempêtes tropicales, le risque de fortes pluies et d'inondations soudaines reste élevé et pose des problèmes supplémentaires tant pour les travailleurs humanitaires que pour la population.

Les équipes de protection de l'OIM, composées notamment de psychologues formés, ont été déployées pour fournir une première aide psychologique urgente et un soutien psychosocial, avec une attention particulière pour les femmes et les filles qui sont plus vulnérables aux abus et à l'exploitation sexuels lors de situations d'urgence.

Les Haïtiens peuvent appeler le numéro gratuit 840 de l'OIM pour recevoir un soutien psychosocial, obtenir des informations et enregistrer des plaintes, entre autres. Plus de 650 000 personnes ont encore besoin d'une aide vitale, et des fonds sont nécessaires pour financer les efforts de relèvement à long terme axés sur les abris, le soutien à la santé mentale et la prévention de la COVID-19.

La Plateforme mondiale de réponse aux crises de l'OIM donne un aperçu des plans et des besoins de financement de l'OIM pour répondre à l'évolution des besoins et des aspirations des personnes touchées ou menacées par les crises et les déplacements en 2021 et au-delà. La plateforme est régulièrement mise à jour en fonction de l'évolution des crises et de l'apparition de nouvelles situations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Elise Golay, OIM Haïti, Email : egolay@iom.int, Tel : +509 44 98 1907