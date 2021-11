L’OIM aide plus de 10 800 Haïtiens retournés des Etats-Unis du Mexique et des Caraïbes le mois dernier

Port-au-Prince - L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fourni une aide après l'arrivée à un total de 10 831 migrants haïtiens retournés au cours du mois dernier des Etats-Unis, du Mexique, de Cuba, des Bahamas et des îles turques-et-caïques, ou ramenés par les garde-côtes.

Dans les deux principaux points d'accueil, l'aéroport de Port-au-Prince Toussaint Louverture et l'aéroport international de Cap-Haïtien, les migrants de retour reçoivent des repas chauds, des jus de fruits et de l'eau, des kits d'hygiène et de l'argent de poche, tandis que les équipes de protection de l'OIM effectuent des examens rapides pour identifier les migrants de retour vulnérables et offrent un soutien médical et psychosocial. Les migrants de retour peuvent contacter leurs proches grâce aux téléphones mis à leur disposition, tandis que la ligne d'assistance téléphonique gratuite de l'OIM, le 8840, reste ouverte pour tout commentaire ou question.

Plus de détails sur la réponse de l'OIM ici.

L'OIM soutient l'Office National des Migrations (ONM) dans la coordination et la fourniture de l'aide après l'arrivée, y compris le processus d'enregistrement et l'orientation vers des services spécialisés. Le Ministère haïtien de la santé et de la population (MSPP), soutenu par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), effectue des tests rapides de la COVID-19 à l'arrivée.

« Les activités d'accueil à l'arrivée menées le mois dernier sont le résultat d'un effort coordonné entre le gouvernement d'Haïti, l'OIM et tous les partenaires », a déclaré Giuseppe Loprete, chef de mission de l'OIM en Haïti.

« Les migrants de retour en Haïti ont besoin d'une aide immédiate, car beaucoup d'entre eux ont quitté le pays depuis des années, tandis que d'autres n'ont que récemment tenté de partir en raison du séisme (14 août). L'OIM reste déterminée à tous les aider à rentrer chez eux, à rejoindre leur famille ou à se réinstaller en Haïti, tandis que les causes profondes sont identifiées et traitées par les gouvernements de la région. »

Les hommes adultes représentent 61 pour cent du nombre total de migrants de retour, tandis que les femmes représentent 23 pour cent et les enfants 16 pour cent. Parmi ceux qui sont rentrés spécifiquement des États-Unis, les hommes adultes représentent également la majorité (56 pour cent), en particulier parmi ceux qui arrivent au Cap-Haïtien (74 pour cent).

La plupart des personnes renvoyées des Etats-Unis qui ont été aidées par l'OIM vivaient dans des pays d'Amérique latine depuis plusieurs années avant de commencer leur voyage vers les Etats-Unis. Plus d'un quart des enfants renvoyés sont nés hors d'Haïti et ont acquis une nationalité étrangère, principalement chilienne et brésilienne.

Parmi les 1 789 enfants renvoyés, 15 enfants migrants non accompagnés voyageaient par la mer vers les États-Unis ou les îles des Caraïbes lorsqu'ils ont été identifiés et renvoyés en Haïti. Le regroupement familial a été rendu possible grâce à la collaboration de l'OIM avec l'Institut haïtien du bien-être social et de la recherche (IBESR).

Certains migrants de retour - en particulier ceux qui voyagent par la mer - avaient commencé leur voyage ces dernières années, motivés par divers facteurs, tels que le manque de revenus ou d'opportunités d'emploi, l'accès insuffisant aux services, le séisme d'août, l'insécurité et l'instabilité politique.

Les conditions précaires auxquelles sont confrontés les migrants haïtiens lors de leur transit dans la région, en particulier dans la région du Darien, les rendent vulnérables aux risques de protection, notamment à la violence fondée sur le genre, à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants et à d'autres formes d'exactions ou de violence, aujourd'hui exacerbées par la pandémie de COVID-19. Cette année, plus de 100 000 personnes ont effectué la dangereuse traversée de la jungle.

L'aide aux migrants de retour haïtiens est actuellement financée par l'USAID et les opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire (ECHO).

La Plateforme mondiale de réponse aux crises de l'OIM donne un aperçu des plans et des besoins de financement de l'OIM pour répondre à l'évolution des besoins et des aspirations des personnes touchées ou menacées par les crises et les déplacements en 2021 et au-delà. La plateforme est régulièrement mise à jour en fonction de l'évolution des crises et de l'apparition de nouvelles situations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Antón Galán Torrego, OIM Haïti, Tel : +509 4612-0436, Email : agtorrego@iom.int