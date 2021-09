Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) : Haïti, Juillet 2021

INTRODUCTION

Situé dans les Caraïbes, Haïti est le pays le plus pauvre et vulnérable du continent américain. Dans le cadre des réponses humanitaires et interventions de protection sociale mises en œuvre dans le pays, le transfert monétaire (TM) est une modalité souvent privilégiée par les acteurs de l’aide, qui travaillent de façon coordonnée à travers le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) national. Les TM ont pour objectif de renforcer la résilience de la population vulnérable par le biais d’un soutien économique direct. Afin d’appuyer la planification des activités de TM, REACH et le GTTM ont mis en place un système collaboratif de suivi mensuel et multisectoriel des prix de produits clés pour les acteurs humanitaires, sur la base d’un panier de dépenses minimum (MEB) adapté au contexte haïtien.

Cette fiche d’information fournit un aperçu des résultats de la huitième collecte de données de l’ICSM, qui a eu lieu du 20 au 28 juillet 2021, environ deux semaines après l’assassinat du Président de la République d’Haïti, ajouté à l’escalade des affrontements dans le bas de la ville de Port-au-Prince. Les enquêtes portaient sur 7 produits alimentaires, 8 produits d’hygiène et assainissement et l’eau de boisson, et ont été effectuées dans des marchés sélectionnés par les partenaires de l’ICSM en faisant une distinction entre les milieux ruraux et urbains. Parmi les informations présentées figurent notamment (i) la distribution et les médianes des prix des produits (ii) le coût du panier réduit de l’ICSM et (iii) des informations sur la chaîne d’approvisionnement.