Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) : Haïti, Grand Sud : Grand’Anse, Nippes et Sud, octobre 2021, Cycle 1

INTRODUCTION

Le 14 Août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a considérablement affecté les trois départements du Grand Sud (les Nippes, la Grand’Anse et le Sud). Selon les Nations Unies en Haïti, plus de 650 000 personnes avaient besoin d’une aide humanitaire encore deux semaines après le séisme. Cette évaluation s’inscrit dans la continuité de l’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) mis en place en novembre 2020, et de l’évaluation rapide conjointe des marchés (ERCM) menée deux semaines après le séisme ; sous la coordination et la supervision technique de REACH et du groupe de travail sur les transferts monétaires (GTTM), avec la participation des partenaires humanitaires. Le PAM et REACH poursuivent donc avec l’ICSM Grand Sud, les efforts de compréhension des impacts du séisme sur les marchés, dans l’objectif d’aider à la conception et à la mise en œuvre par les acteurs humanitaires de programmes de transferts monétaires (TM). L’ICSM Grand Sud complète désormais l’ICSM toujours mis en œuvre dans les autres départements en Haïti.

Cette fiche d’information fournit un aperçu des résultats du 1er cycle de collecte de données de l’ICSM Grand Sud (du 18 au 30 octobre 2021). Les enquêtes portaient sur 7 produits alimentaires, 10 produits d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le charbon, l’eau de boisson et le coût du transport du domicile des clients au marché. Les marchés enquêtés ont été sélectionnés par le PAM et REACH selon des critères de taille (avec grossistes), d’accessibilité, et de milieu, pour couvrir à la fois les milieux urbain et rural. Parmi les informations présentées figurent notamment (i) la disponibilité des prix médians des produits, (ii) le coût du panier réduit de l’ICSM et (iii) des informations sur la fréquentation du marché et l’accès à l’eau par les clients.