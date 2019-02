Improving the resilience for communities in Haiti [EN/FR]

Invest in the co-construction of housing for more than 1500 Haitians in Grand'Anse

The hurricane season in Haiti is over, fortunately without disaster. It is time to focus on sustainable solutions for a country that needs stability!

Haiti is an island increasingly affected by the risks of hurricanes and natural shocks as a result of climate change. The population and territories of the Caribbean island are gradually recovering from the cholera crisis and Hurricane Matthew. It hit the southwestern part of the island hard in October 2016, causing considerable damage to infrastructure and housing, particularly in the department of Grand’Anse in coastal areas and on land, where the entire population was affected by the disaster.

L’engagement des collectivités locales françaises : un levier pour le développement d’Haïti

Les collectivités territoriales françaises sont investies auprès de leurs homologues haïtiens depuis 1991. Elles se sont particulièrement mobilisées dans les situations d’urgence, après le terrible tremblement de terre en janvier 2010 ou suite au passage de l’ouragan dévastateur Matthew en 2016. Au-delà des marques de solidarité lors des catastrophes, elles sont surtout des acteurs fidèles du développement des territoires, en soutenant de nombreux programmes mis en œuvre par les acteurs sur place. Plus d’une trentaine de partenariats sont actuellement actifs entre collectivités françaises et haïtiennes et 63 projets de coopération décentralisée, pour l’essentiel en matière de développement local et de francophonie.

« Par l’intermédiaire d’ACTED, le Conseil Régional de Bretagne a pu réaffirmer son engagement local en soutenant dans l’urgence les populations affectées par le passage de l'ouragan Matthew en 2016. »

Les Conseils Régionaux Bretagne et Bourgogne Franche-Comté

Des acteurs de la solidarité internationale mobilisés dans la durée

L’ONG humanitaire française ACTED, partenaire de l’ARF/AMF/ADF, est mobilisée en Haïti depuis 2004. Avec le soutien des collectivités locales françaises et d’autres partenaires, l’association a développé de nombreux programmes en soutien aux communautés affectées. ACTED a notamment porté une réponse d’urgence cruciale pour les territoires affectés par Matthew, travaillant également, avec les Régions et Départements français, à la reconstruction des infrastructures collectives et des services essentiels.

Des logements sûrs et durables : un préalable à un développement durable

Dans le processus de reconstruction, permettre aux populations affectées d’accéder à un logement sûr et digne est clef pour leur sécurité, tant physique que morale, mais aussi une condition nécessaire pour permettre la relève et la résilience des Haïtiens. Forte de son expérience et du lien développé auprès des communautés locales, ACTED a ainsi lancé un programme ambitieux de co-construction de logements durables. ACTED entend ainsi fournir des logements durables à 239 ménages, soit 1500 personnes des communes de Dame-Marie, Anse d’Hainault et les Irois qui restent aujourd’hui sans habitation.

« Après le passage de l’ouragan, les Départements des Hauts de Seine, des Yvelines et de l’Essonne ont fait confiance à ACTED pour agir en urgence et accompagner les petits producteurs qui avaient tout perdu. »

Les Conseils des départements des Hauts de Seine, des Yvelines et de l’Essonne, 2017

Un projet alliant participation inclusive et durabilité

La démarche est inclusive et associe les habitants (ainsi que les autorités locales et administrations nationales) dans le processus de décision et de construction de ces logements. Ceux-ci seront durables avec des éléments parasismiques et para cycloniques pour résister à de prochaines catastrophes climatiques. Ces habitations s’inscrivent dans le plan national du pays et respectent les techniques de construction locales, permettant ainsi aux populations de se réapproprier facilement leur logement, une fois construite.

« Lors du passage de Matthew, l’accès à l’eau potable de la ville de Jérémie a été très largement compromis. Avec le soutien des agences de l’eau, du Conseil Régional d’Île-de-France et d’UNICEF, les équipes d’ACTED ont construit un nouveau système d’approvisionnement en eau potable durable dans un quartier aux vulnérabilités accrues, doté d’un organe de gestion et d’un système de tarification, inscrivant ainsi une approche durable dans une réponse post-urgence. »

Emilie Bernard, Directrice pays d’ACTED en Haïti, 2017

L’engagement des collectivités françaises est essentiel afin de mener à bien ce projet et offrir à 1500 personnes un avenir durable.

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter le projet et envisager avec vous !

Contact : camille.fourre@acted.org