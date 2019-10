Helen La Lime, des États-Unis, est nommée Représentante spéciale pour Haïti et Chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH)

SG/A/1915-BIO/5271-PA/27

14 OCTOBRE 2019

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Helen Meagher La Lime, des États-Unis, au poste de Représentante spéciale pour Haïti et de Chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Mme La Lime est, depuis 2018, Représentante spéciale du Secrétaire général à la tête de la Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH).

Avant de rejoindre l’ONU, Mme La Lime a eu une brillante carrière au sein du service diplomatique des États-Unis, où elle a occupé des postes de responsabilité, notamment en qualité d’ambassadrice en Angola (2014-2017) et de Directrice de la communication au Commandement des forces des États-Unis en Afrique (AFRICOM) en Allemagne (2011-2013).

De 1996 à 2011, elle a occupé divers postes au Département d’État, notamment en tant que chef de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis en Afrique du Sud (2008-2011), de Consule générale des États-Unis au Cap, en Afrique du Sud (2006-2008), d’ambassadrice des États-Unis au Mozambique (2003-2006), de chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis au Maroc (2001-2003) et au Tchad (1996-1999). De 1999 à 2003, elle a été directrice et directrice adjointe du Bureau des affaires de l’Afrique centrale au sein du Département d’État.

Mme La Lime a obtenu une maîtrise à la National Defence University de Washington ainsi qu’une licence en langues et en linguistique à Georgetown University, également à Washington. Outre l’anglais, Mme La Lime parle couramment le français, l’espagnol et le français et le portugais.

Ce communiqué remplace celui du 1er août 2018 publié sous la cote SG/A1822-BIO/5112-PKO/745.

