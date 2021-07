Haiti : Tempête tropicale Elsa Rapport de situation No. 1 Au 4 juillet 2021

Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec la protection civile et les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 3 au 4 juillet 2021 et est basé sur les informations et données disponibles à ce jour. Si aucun impact majeur n'est signalé d'ici le 5 juillet, aucun autre rapport ne sera publié..

POINTS SAILLANTS

• La tempête tropicale Elsa - un ouragan de catégorie 1 rétrogradé en tempête tropicale suite à un changement de son intensité - a touché la péninsule sud d'Haïti le samedi 3 juillet, provoquant de fortes rafales de vent et de pluie.

Cependant, l'impact a été beaucoup plus faible que prévu.

• Les rapports préliminaires font état de la destruction de terres agricoles et de nombreux toits de maisons et autres bâtiments publics, d'arbres abattus et de lignes électriques. Trois blessés ; aucune victime n'est signalée.

• Les évaluations des autorités et des partenaires humanitaires se poursuivent. De plus amples informations devraient être recueillies dès le lundi 5 juillet.

APERÇU DE LA SITUATION

Ce samedi 3 juillet à 5h du matin, l'Unité hydrométéorologique d'Haïti (UHM) a décrété le niveau de vigilance rouge (risque d'impacts forts à violents) sur l'ensemble du pays, mais particulièrement pour les départements du Sud-Est, du Sud, de l'Ouest, des Nippes et de la Grande-Anse. L'UHM prévoit des cumuls de pluie importants pouvant atteindre 100 à 150 mm en plaine, voire 200 mm sur les hauteurs, ainsi que de fortes rafales de vent de 118 à 130 km/h et des conditions maritimes dangereuses dans le sud du pays.

Les centres opérationnels d'urgence départementaux (COUD) des départements du Sud, de la Grand'Anse, du Sud-Est et de l'Ouest ont été activés le vendredi 2 juillet, le centre opérationnel d'urgence national (COUN) dans la matinée du samedi 3 juillet. Le plan national d'urgence a été partiellement activé. La DGPC a ouvert un total de 251 abris d'urgence dans les départements de la Grand'Anse, du Sud et du Sud-Est. La Croix-Rouge assure la sensibilisation du public sur la côte Sud. Un total de 300 volontaires ont été mobilisés dans le Grand-Sud et le Bas-Nord'Ouest.

Le samedi 3 juillet à 11 heures, alors qu'Elsa s'approchait de la côte sud du pays, l'ouragan de catégorie 1 s'est affaibli après être passé au-dessus des Petites Antilles, ce qui a incité le Centre national des ouragans (CNH) à rétrograder le système dépressionnaire en tempête tropicale. Son centre est resté dans la mer des Caraïbes. Néanmoins, des vents forts ont frappé le sud de la péninsule tout au long de la journée. Les précipitations ont été plus faibles que prévu Selon la protection civile, les dégâts causés par la tempête, hormis l'impact sur certaines plantations de bananes et de maïs, se sont principalement limités à des chutes d'arbres et à des toitures envolées. Pendant le passage de la tempête, quelques centaines de personnes ont trouvé refuge dans des abris d'urgence dans les départements du Sud et de la Grand'Anse. Cependant, la majorité de ces abris ont été fermés entre-temps, les personnes étant retournées chez elles ou chez leurs proches. Une analyse approfondie de l'impact des vents sur les cultures de maïs et de bananes est nécessaire. Aucun dommage aux routes et aux infrastructures n'a été signalé. Le reste du pays semble avoir été largement épargné par la colère d'Elsa.

En raison de la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti et des pénuries de carburant, les organisations d'intervention d'urgence pourraient rencontrer des difficultés logistiques dans leurs efforts pour atteindre les personnes potentiellement touchées, en particulier dans la péninsule sud. Les agences des Nations Unies ont prépositionné des fournitures de secours, bien que les ressources aient été partiellement utilisées pour répondre à d'autres urgences en cours, telles que les déplacements dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) reste en attente pour un éventuel survol des zones les plus touchées, si nécessaire.

Bien que la tempête s'éloigne progressivement de la péninsule haïtienne, de forts vents de tempête ont encore été signalés, notamment dans le département du Sud et de la Grand'Anse, dans la matinée du dimanche 4 juillet. Le niveau de vigilance active est maintenu, bien que la DGPC ait rétrogradé le niveau d'alerte de " orange " à " jaune " dimanche matin et désactivé le COUN dans l'après-midi.

Bien que l'impact de la tempête ait été minime, les mêmes régions ont été touchées par la tempête tropicale Laura en août 2020, qui a fait 31 morts et touché plus de 8 835 maisons, dont 6 272 inondées, 2 320 endommagées et 243 détruites, principalement dans les départements du Sud-Est, du Sud, de l'Ouest et des Nippes. Alors qu'une évaluation des dommages est en cours, les chocs climatiques récurrents et les besoins émergents s'inscrivent dans un contexte de ressources humanitaires déjà limitées en raison des efforts de réponse à la récente flambée de violence qui a provoqué une augmentation des déplacements et des besoins humanitaires.

Une collecte d'informations supplémentaires est prévue pour le lundi 5 juillet, afin d'obtenir plus de détails sur l'impact de la tempête auprès des partenaires gouvernementaux, des ONG et des Nations unies sur le terrain, en vue de publier un rapport final.

L'arrivée d'Elsa a été l'occasion pour les acteurs de la réponse d'urgence de tester les mécanismes d'alerte et de réponse, qui ont raisonnablement bien fonctionné. Des dizaines de volontaires de la Croix Rouge et de la DGPC ont été mobilisés dans les communes pour prévenir la population. Les partenaires nationaux et internationaux ont été régulièrement informés et se tenaient prêts à intervenir si une réponse immédiate à grande échelle était nécessaire. La DGPC organisera un bilan après action pour voir comment améliorer la préparation aux cyclones suivants, en ce début de saison cyclonique.