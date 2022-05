Haïti - Système d’alerte précoce pour les déplacements - Zone métropolitaine de Port-au-Prince (7 - 13 Mai 2022)

Contexte

Une apparente amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs quartiers qui avaient été sévèrement affectés par les affrontements entre gangs des dernières semaines a permis des timides retours de population et un partiel rétablissement du réseau des transports à Croix des Bouquets, Cité Soleil et Tabarre. Toutefois, des milliers de personnes continuent de se déplacer à cause des violences incessantes dans les quartiers de Marin, Galette – Roche Blanche, Dupont, Ti Ayiti et Petit Moulin de Pernier. D’autres, notamment à Sarthe, Drouillard et Bonrepos – Lizon, ont profité d’une amélioration de la situation locale pour laisser des zones à risque d’ultérieures violences. Dans la période d’évaluation précédente (23 avril – 6 mai) DTM estimait 16 828 nouveaux déplacements et 7 336 nouvelles arrivées de personnes déplacées internes dans 63 quartiers évalues de la zone métropolitaine.