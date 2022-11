Haïti : Situation humanitaire et choléra - Flash Update # 5 (au 7 novembre 2022)

Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des partenaires humanitaires. Il contient les dernières informations disponibles au 7 novembre 2022.

POINTS SAILLANTS

• Si le climat social semble s’apaiser, les kidnappings et les affrontements entre gangs sont en hausse.

• Le choléra continue de se propager. Le nombre de cas suspects a presque doublé en une semaine. L’expansion géographique est notable, des cas sont confirmés dans quatre départements et trois autres rapportent des cas suspects.

• Face à la hausse rapide des cas de choléra, l'augmentation des capacités de prise en charge est limitée par l’insécurité, le manque de carburant et d’intrants essentiels à la réponse.

• Selon la DGPC et la DTM de l’OIM,113 582 personnes sont déplacées en Haiti dont 85% suite aux violences urbaines.

• Les multiples crises que connait le pays, retarde la réouverture des écoles. Selon le secteur éducation, 4 millions d’enfants sont actuellement privés d’école.

CHIFFRES CLES

604 Cas confirmés1 de choléra (MSPP)

6 072 Cas suspects2 de choléra (MSPP)

5 275 Total cas hospitalisés (MSPP)

121 Morts du choléra3 (MSPP)

113 582 Personnes déplacées (DTM/DGPC)

APERCU DU CONTEXTE

Si l’on note un nombre plus réduit de mouvements sociaux (barricades, manifestations) à travers le pays, Haïti reste grandement affecté par les activités des gangs, particulièrement actifs au cours des dernières semaines.

Les activités de gangs entravent les déplacements via les principales routes nationales vers le Nord (RN no. 1 et 3) et le Sud (RN no. 2, respectivement au niveau de Martissant ainsi que la route de Laboule 12, route alternative utilisée pour contourner Martissant qui est bloquée depuis juin 2021).

L’accès aux principaux ports de la capitale et ses environs (Port-au-Prince APN, terminal de Varreux, terminal d’Abraham, Thor, Lafito, Les Moulins d’Haïti) reste extrêmement difficile ce qui empêche l’entrée de biens importés essentiels dans le pays, dont le carburant et des intrants critiques pour la réponse humanitaire. Le jeudi 3 novembre, après 56 jours de blocage complet, la police nationale haïtienne a annoncé avoir réussi à se repositionner à Varreux.

Aussi, la tension sur le fonctionnement des services de base continue d’augmenter et les difficultés d’approvisionnement sont encore importantes bien que l’on note une reprise de la vie économique avec la réouverture progressive de marchés locaux.

Cependant, les semaines d’arrêt ont cependant provoqué la fermeture de certaines entreprises. Le secteur du textile semble particulièrement affecté. La société Digneron Manufacturing, comme de nombreuses autres entreprises textiles, a ainsi été contrainte de mettre en disponibilité sans salaire plus de 1 700 personnes.

Les kidnappings sont, par ailleurs, en hausse, ainsi que les décès et déplacements causés par des heurts entre gangs.

Les affrontements entre le gang « 400 Mawozo » et la bande à Vitelhomme dans le quartier Village de Noailles à Croix-desBouquets ont ainsi causé la mort d’au moins 16 personnes dont sept pour la seule journée du 17 octobre, tandis que 12 viols ont été rapportés et 200 personnes ont fui auprès de communautés hôtes depuis le 12 octobre, ce qui porte le nombre total de décès dans la commune de Croix-des-Bouquets à 71 entre le 10 et le 21 octobre selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.

Le 28 octobre, Éric Jean Baptiste, Secrétaire Général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RDNP) et ancien candidat à la présidence d’Haïti et son garde de corps ont été assassinés.

Au cours des dernières semaines, trois journalistes ont également été la cible d’attaques. Roberson Alphone, journaliste d’investigation pour l’unique quotidien du pays Le Nouvelliste et par ailleurs animateur d’une émission de radio populaire, a été victime d’une tentative d’assassinat le 25 octobre. Le corps de l’animateur d’une radio locale, Garry Tesse, a été retrouvé dans la ville des Cayes au sud du pays après sa disparition le 18 octobre. Le 30 octobre 2022, c’est le journaliste Romelson Vilcin qui a été assassiné au Commissariat de Delmas 33 en couvrant l'arrestation de son confrère Robeste Dimanche qui était en garde à vue. Selon le Réseau National de Défense des Droits Humains, au moins 19 journalistes ont été assassinés ou blessés depuis janvier 2022 en Haiti.

Dans ce contexte, la plupart des acteurs internationaux ont réduit leur présence sur le territoire au minimum opérationnel.

Certains ont même annoncé leur fermeture temporaire. Ainsi, la Banque Mondiale a pris la décision de fermer ses portes pour 30 jours à compter du 18 octobre et le Japon a fermé son ambassade en Haiti le 24 octobre pour une durée indéterminée. Cible récurrente d’attaques criminelles et de pillages au cours des derniers mois, l’ONG Caritas Haïti a également temporairement fermé son bureau depuis le 25 octobre.

Le 24 octobre, la Croix-Rouge haïtienne, ainsi que le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont publié un communiqué de presse appelant au respect des droits humanitaires, à la protection de la mission médicale, à l'accès humanitaire et au respect de l'emblème de la Croix-Rouge.

Face à la situation, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l’unanimité le 21 octobre la résolution 2653 co-écrite par les États-Unis et le Mexique, visant à mettre en place un régime de sanction (interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes ciblé) contre les membres des gangs et leurs proches.