Haïti : Situation humanitaire et choléra - Flash Update # 4 (au 17 octobre 2022)

Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des partenaires humanitaires. Il contient les dernières informations disponibles au 17 octobre 2022

POINTS SAILLANTS

● Selon les derniers chiffres du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), près d’une personne sur deux en Haïti est désormais en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée.

● Au-delà du département de l’Ouest, qui concentre la grande majorité des cas de choléra, le Centre, l’Artibonite et les Nippes ont également rapporté des cas suspects.

● Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce l’augmentation alarmante de l’usage de la violence sexuelle par les gangs armés, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

● Les partenaires humanitaires privilégient la voie aérienne pour l’envoi d’équipement et articles d’urgence.

CHIFFRES CLÉS

78 Cas confirmés1 de choléra (MSPP)

835 Cas suspects2 de choléra (MSPP)

188 Total cas hospitalisés (MSPP)

48% Part de la population en insécurité alimentaire aiguë élevée3 (IPC)

5% Part de la population de Cité Soleil en insécurité alimentaire catastrophique (IPC)

SITUATION HUMANITAIRE

Alors que le blocage du terminal pétrolier de Varreux se prolonge, les importants défis opérationnels persistent et les partenaires humanitaires continuent de coordonner leurs actions pour porter assistance aux plus vulnérables.

Personnes particulièrement vulnérables

Les personnes vivant sur les sites spontanés de déplacés et dans les quartiers sous influence des gangs armés, situés dans leur grande majorité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP), sont au centre des préoccupations des partenaires humanitaires en raison de leurs conditions de vie et des difficultés pour les atteindre.

Avec l’impact dévastateur des restrictions de carburant sur les installations médicales et les travailleurs de la santé, certains services ne peuvent plus être assurés comme auparavant. En conséquence, quelque 29 000 femmes enceintes et leurs nouveaunés risquent de ne pas recevoir les soins critiques dont ils ont besoin, surtout s'ils contractent le choléra, tandis que 10 000 autres complications obstétriques pourraient ne pas être traitées. L'UNFPA continue de fournir une réponse et une protection contre la violence sexuelle et basée sur le genre par le biais de cliniques mobiles et en orientant les cas vers les établissements de santé appropriés pour une prise en charge clinique et psychosociale lorsque cela est possible.