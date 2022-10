Haïti : Situation humanitaire et choléra – Flash Update # 1 (Au 03 octobre 2022)

Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des partenaires humanitaires. Il contient les dernières informations disponibles au 03 octobre 2022.

POINTS SAILLANTS

Après trois ans sans aucun cas de choléra, le 2 octobre 2022, le ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a annoncé deux cas confirmés dans les communes de Cité Soleil et Port-au-Prince.

Cette flambée intervient alors que les plus vulnérables souffrent d’un manque d’accès critique aux services de base notamment en matière de santé, et d’eau potable, hygiène et assainissement (EPAH).

La crise du carburant qui perdure nuit sévèrement au fonctionnement des structures de santé, de la Direction de l'eau potable et de l'assainissement d'Haïti (DINEPA) ainsi qu’à la réponse sanitaire face à la flambée de choléra.

Les acteurs sanitaires et les partenaires humanitaires soutiennent le MSPP dans la réponse sanitaire d’urgence

CHIFFRES CLES

2 Cas confirmés de choléra (MSPP)

+ de 20 Cas suspects de choléra (MSPP)

7 Décès suspects de choléra (MSPP)

50 000 Gallons de carburant nécessaires pour la DINEPA/ mois

23 Jours de blocage du terminal pétrolier de Varreux

APERÇU DE LA SITUATION

Le mouvement de protestation sociale que connait Haïti depuis le 12 septembre semble s’inscrire dans la durée. Malgré certains jours d’accalmie, les principales villes du pays connaissent régulièrement des protestations sous la forme de mouvements de grève ou le déploiement de barricades et l’organisation de manifestations parfois violentes (scènes de pillage de banque, supermarchés et bâtiments publics). Des tirs sont également rapportés à l’abord des barricades et dans les quartiers contrôlés par les gangs.

L’accès au terminal de Varreux, principal point d’entrée du carburant dans le pays, est toujours bloqué malgré les tentatives de la Police nationale haïtienne (PNH) pour libérer l’accès.

Dans ce contexte, le carburant se fait de plus en plus rare dans le pays, y compris sur le marché noir où les prix explosent (jusqu’à 5 000 gourdes, soit 40 dollars US, pour le gallon de gasoline) bien au-delà des nouveaux prix fixés par le gouvernement (570 HTG pour le gallon de gasoline, 670 HTG pour le gallon de diesel).

Par conséquent, l’économie du pays tourne au ralenti et de nombreuses entreprises doivent cesser toute activité. Le fonctionnement et l’accès aux services essentiels de base (EPAH, santé, éducation) sont gravement compromis sur l’ensemble du territoire avec un impact plus marqué sur les populations les plus vulnérables.

L’annonce de deux cas confirmés de choléra par le MSPP le 2 octobre 2022 démontre le niveau critique de la situation. Suite à cette annonce, les Nations Unies se sont engagées aux côtés du MSPP pour l’appuyer dans la coordination et la mise en œuvre de la réponse et afin de mobiliser de l’ensemble des partenaires humanitaires.