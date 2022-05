Haiti - Réponse au séisme du 14 aout 2021 3W Stratégie 369 (au 30 mai 2022)

3W Stratégie 369 : Tous les axes stratégiques

Le suivi de la mise en œuvre de la réponse humanitaire résultante de la stratégie 369, se basant sur les données collectées auprès des partenaires humanitaires, met en évidence que 272 400 personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire, dont 73 200 ont bénéficié de transferts d’argents et 142 000 de transferts en nature, équipements et autres intrants.

Il est important de noter que le département du Sud a compté le plus grand nombre de bénéficiaires avec 82 200 personnes, suivi des Nippes 15 400 et de la Grand’Anse avec 11 500, malgré l’homogénéité de la présence de ces organisations sur les 3 départements concernés par la réponse.

Aussi, les rapports collectés auprès de 17 organisations humanitaires (12 ONG internationales, 6 agences des Nations Unies, la Croix Rouge et 1 ONG nationale), et ayant trait à l’assistance spécifiques des personnes selon leurs statut de vulnérabilité montrent que parmi les bénéficiaires, 33 200 sont des femmes et des filles, 13 800 personnes sont des déplacées, 12 000 habitent dans des zones enclavées, 3 800 sont des enfants. Cependant des efforts supplémentaires devront être consentis pour atteindre les personnes en situation d’handicap, dont seulement 986 ayant été assistées spécifiquement.

3W Stratégie 369 : AXE STRATEGIQUE 1 : Fournir un toit aux ménages vulnérables encore sans abris

La réponse humanitaire au séisme du 14 aout, tenant compte de l’axe stratégique 1 ‘Fournir un toit aux ménages vulnérables encore sans abris’, a vu la mise en œuvre d’activités de 9 organisations humanitaires impliquées, et ayant atteint 33 800 personnes.

Il est important de remarquer que les 3 départements concernés comptent relativement le même nombre de bénéficiaires (entre 6000 et 9000 personnes).

Aussi, les rapports collectés auprès de 9 organisations humanitaires (6 ONG internationales, 2 agences des Nations Unies et 1 ONG nationale), et ayant trait à l’assistance spécifiques des personnes selon leurs statut de vulnérabilité montrent que, 13 800 personnes déplacées et 3 700 des zones enclavées ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de cet axe stratégique.

3W Stratégie 369 : AXE STRATEGIQUE 2 : Retour à l’école

La réponse humanitaire au séisme du 14 aout, tenant compte de l’axe stratégique 2 ‘Retour à l’école’, a vu la mise en œuvre d’activités de 5 organisations humanitaires impliquées, et ayant permis d’atteindre 7 200 bénéficiaires. Pour ce qui est du statut de vulnérabilité des bénéficiaires, 5 800 sont des enfants et 1 300 habitent dans des zones enclavées.

Aussi, il est important de noter que le département des Nippes a compté le plus grand nombre de bénéficiaires avec 1 300 personnes, suivi du département du Sud avec 324 personnes seulement, selon les données collectées. Un petit nombre d’organisations ont reporté sur leurs activités dans le cadre de cet axe stratégique.

3W Stratégie 369 : AXE STRATEGIQUE 3 : Rétablissement de l'accès aux soins de santé de base

La réponse humanitaire au séisme du 14 aout, tenant compte de l’axe stratégique 3 ‘Rétablissement de l’accès aux soins de santé de base’, a vu la mise en œuvre d’activités de 6 organisations humanitaires impliquées (3 ONG internationales, 2 agences des Nations Unies et la Croix Rouge), et ayant couvert 159 100 personnes, dont près de 40% (64 500 bénéficiaires) sont issus du département du Sud.

La majorité des interventions ont été une assistance sous forme de transferts en nature auprès de 129 600 bénéficiaires, en équipements ou intrants. Pour ce qui est du statut de vulnérabilité des bénéficiaires, 32 400 femmes ou filles, ont bénéficié d’assistance spécifique.

3W Stratégie 369 : AXE STRATEGIQUE 4 : Restauration rapide des moyens de subsistance

La réponse humanitaire au séisme du 14 aout, tenant compte de l’axe stratégique 4 ‘Restauration rapide des moyens de subsistance’, a vu la mise en œuvre d’activités de 12 organisations humanitaires (10 ONG internationales, 1 agence des Nations Unies et la Croix Rouge), ayant permis d’atteindre 72 300 bénéficiaires, dont 64 700 ont bénéficié de transferts d’argents.

Aussi, il est important de noter que le département du Sud a compté le plus grand nombre de bénéficiaires avec 8 100 personnes, suivi des Nippes avec 3 800.