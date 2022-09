Haïti - Redevabilité envers les populations affectées, septembre 2022

CONTEXTE ET METHODOLOGIE. Afin de soutenir le Groupe de travail AAP-CWC (Accountability to Affected Populations & Communication with Communities) pour l’Aperçu des besoins humanitaires, l’Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) 2022 facilitée par REACH intègre des indicateurs de redevabilité envers les populations affectées. Les dates de collecte de données entre l’Ouest et les autres départements étant différées, ce brief présente les résultats-clefs de redevabilité pour l’ensemble des départements à l’exception de l’Ouest. La collecte de données s’inscrit dans un contexte de violence urbaine à Port-au-Prince et de fermeture de la Route Nationale 2, qui dessert les départements du Grand Sud, du fait de l’activité des gangs armés. Elle fait aussi suite au séisme du 14 août 2021 de 7,2 sur l’échelle de Richter qui a frappé les départements de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud. La collecte a eu lieu du 13 juin au 10 août 2022. 2484 ménages ont participé à l’enquête dans les 9 départements. Les entretiens ont été effectués en personne. REACH a effectué la collecte pour les ménages en population générale. L’échantillon est stratifié par grappes avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10%. Les données sont représentatives au niveau des départements et des milieux (soit rural, soit urbain). L’annexe méthodologique de l’évaluation est disponible ici.