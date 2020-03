Haiti: Plan de Réponse Humanitaire Résumé (Février 2020)

Quelque 4,6 millions d’Haïtiens nécessiteront une assistance d’urgence en 2020, soit plus de 40% de la population.

La mise à jour pour l’année 2020 du plan de réponse humanitaire pluriannuel pour Haïti (HRP 2019-2020) requiert 253 millions de dollars et vise à atteindre 2,1 millions de personnes les plus vulnérables.

Le HRP révisé prend en compte la crise économique, sociale et politique qui a frappé Haïti tout au long de 2019, ainsi que les données nouvellement disponibles sur les personnes dans le besoin, comme l’inclusion des habitants de Port-au-Prince dans l’analyse de l’IPC. Cela a entraîné une augmentation de 80% du nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire.

La stratégie de réponse vise à sauver des vies, à répondre aux besoins les plus urgents des populations les plus vulnérables et à renforcer les mesures de préparation et de mitigation. Elle favorisera également les liens et la complémentarité avec les acteurs du développement.

Le HRP révisé se concentre sur la réponse aux niveaux d’urgence de l’insécurité alimentaire (IPC 4) en rétablissant les moyens de subsistance et en garantissant l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ainsi qu’aux services de santé d’urgence ; le soutien pour l’accès à l’éducation des enfants les plus défavorisés ; la prévention de la violence contre les femmes et les enfants et la fourniture de services aux survivants ; et enfin, de répondre aux besoins de ceux qui ont besoin d’un abri.