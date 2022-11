Haïti : Perspectives sur la sécurité alimentaire : L’instabilité sociopolitique, l’inflation et la pénurie de carburant contribuent à l’insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) à Cité Soleil, Octobre 2022 à Mai 2023

MESSAGES CLÉS

• La sévérité l'insécurité alimentaire aiguë augmente en Haïti, entraînée par une augmentation de la violence des gangs, une aggravation des troubles civils et des pauvres conditions économiques. L'augmentation de la violence a induit des réductions significatives du carburant, du fonctionnement et de l’approvisionnement des marchés, ainsi que des opportunités de revenus des ménages, entraînant une baisse significative de l'accès à la nourriture. La Crise (Phase 3 de l'IPC) est attendue dans de nombreuses régions d'Haïti, en particulier dans les zones les plus touchées en termes de mauvaise production agricole et de perturbations des marchés. En outre, de fin 2022 à l'année prochaine des résultats d'Urgence (Phase 4 de l'IPC) sont attendus à Cité Soleil, la zone la plus touchée par la violence des gangs.

• L'insécurité a fortement augmenté à Port-au-Prince par rapport aux mois précédents et a commencé à s'étendre à d'autres grandes villes d'Haïti, marquées par la fréquence accrue des activités criminelles, des enlèvements contre rançon, de la violence politique et des manifestations violentes. Les barrages routiers ont paralysé les activités économiques et perturbé les transports publics.

• Le blocage par les gangs du principal terminal de stockage de carburant à Varreux, qui stocke plus de 70 pour cent de l'approvisionnement total en carburant d'Haïti, en septembre et octobre, a entraîné une extension des pénuries de carburant et une multiplication par six du prix de l'essence, qui a atteint 4 000 HTG/ gallon en octobre. Les impacts sur l'activité économique et les revenus des ménages, déjà sous pression en raison de l'insécurité et de l'inflation, ont été considérables, obligeant les entreprises et les services essentiels (tels que les banques et les hôpitaux) à fermer et limiter leurs opérations. Les impacts sur l'approvisionnement des marchés ont exacerbé la tendance à la hausse des prix des denrées alimentaires de base, qui variaient de 55 à plus de 100 pour cent au-dessus de la moyenne quinquennale.

• La récolte d'automne en décembre, qui ne représente qu'environ 20 pour cent de la production agricole annuelle, améliorera probablement temporairement l'accès et la disponibilité de la nourriture pour les ménages ruraux. Cependant, des précipitations inférieures à la moyenne pendant la saison des semis d'automne ont perturbé la croissance et le développement des cultures dans les départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, où la prochaine récolte devrait être inférieure à la moyenne. Dans le reste du pays, en particulier dans les régions du sud, les conditions pluviométriques moyennes ou supérieures à la moyenne favorisent le développement des cultures typiques de la saison. Certaines municipalités du sud, dont Plaine des Cayes, Torbeck, Saint-Louis du Sud, Miragoane et Paillant, auront des récoltes d’automne moyennes et l'augmentation saisonnière de la demande de main-d'œuvre agricole pour la saison hivernale, ce qui y entraînera une amélioration à Stress (Phase 2 de l'IPC) pendant la période de récolte.