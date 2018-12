Haiti Perspectives sur la sécurité alimentaire Décembre 2018 à mai 2019

Les précipitations se sont améliorées, à l'exception des Nippes et du Nord-Ouest favorisant le développement des cultures, sauf dans le Nord-Est où l'excès d'humidité compromet les plantations. Selon les régions, on assiste aux récoltes d'été/automne, activités de labourage en vue de la campagne d'hiver et aux récoltes et repiquage du riz.