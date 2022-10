Haïti : nouvel appel à la protection de la mission médicale, l’accès humanitaire et le respect de l’emblème de la Croix-Rouge

Port-au-Prince, 19 octobre 2022 – Face aux incidents répétés de violence en Haïti, la Croix-Rouge haïtienne, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge réitèrent leur appel à la protection de la mission médicale, l’accès humanitaire et le respect de l’emblème de la Croix-Rouge.

Alors que de violents incidents continuent d'affecter gravement Haïti, la pénurie de carburant vient accentuer les conséquences humanitaires déjà sévères de cette crise. Une partie significative de la population rencontre aujourd'hui de grandes difficultés pour se déplacer, se nourrir et subvenir à ses besoins essentiels. S'ajoutant à cette situation déjà extrême, Haïti fait à présent face à une résurgence du choléra.

Dans cette période difficile, l'approvisionnement régulier en eau et en énergie comme l'accès aux services de santé deviennent presque impossibles. Ces services sont en effet gravement touchés par la situation et beaucoup ferment ou seront forcés à la fermeture d'ici peu si la situation perdure, privant ainsi un grand segment de la population d'accès aux soins. L'approvisionnement en gasoil des hôpitaux est aujourd'hui la plus grande urgence en vue de sauver des vies.

Face à cette situation aux conséquences graves, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti appelle au respect des principes humanitaires. L'accès aux biens et services de santé doit être garanti sans discrimination, sans aucune limitation, en tout temps et en toutes circonstances. Les personnes blessées et malades ne doivent pas être privées arbitrairement de leur vie ou être maltraitées.

En outre, la lutte contre le choléra nécessite que tous les acteurs médicaux soient mobilisés pour enrayer une potentielle épidémie qui menace de nombreuses vies, dont celles d'enfants et de personnes vulnérables. La Croix-Rouge haïtienne, soutenue par ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge présents en Haïti, est actuellement active pour accompagner la réponse au choléra. Cependant, ses opérations, comme celles de nombreux autres acteurs humanitaires, sont actuellement menacées par la pénurie aiguë de carburant.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti appelle par conséquent tous les acteurs concernés à respecter et à protéger le personnel soignant, les moyens de transport et infrastructures médicaux en toutes circonstances. Ceux-ci ont pour mission de prévenir et d'alléger les souffrances humaines des personnes blessées ou malades et également de protéger la vie et la santé de tout être humain. Pour ces raisons, ils ne doivent jamais être empêchés ni entravés dans leur mission.

Nous rappelons enfin que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un mouvement humanitaire neutre, impartial, et indépendant. Sa mission est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de catastrophes naturelles, en leur portant secours et assistance chaque fois que nécessaire. Le respect des principes humanitaires ainsi que le respect de l'emblème de la Croix-Rouge, des ambulances et des personnels de secours en Haïti est crucial.

