Haiti: Mise à jour sur la sécurité alimentaire Décembre 2019

Une amélioration temporaire de la crise sociopolitique alors que les récoltes d’automne sont peu performantes

MESSAGES CLÉS

• Malgré une amélioration de la situation sociopolitique et un regain des activités économiques, les ménages pauvres continueront de recourir à des stratégies de crise et de stress pour maintenir leur consommation alimentaire. Conséquemment, une insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) et en Stress (Phase 2 de l’IPC) se maintient, avec un nombre important de ménages en Crise.

• Avec la reprise des activités économiques, perturbées depuis deux mois, un approvisionnement régulier des marchés est observé, sauf Croix-des-Bossales et Gonaïves. Toutefois, la situation reste imprévisible et risque de se détériorer, les causes profondes de la crise actuelle n’ayant pas été adressées. Le prix des produits alimentaires demeure significativement au-dessus de la moyenne.

• L'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) atteste un niveau d'humidité suffisant des sols, profitable aux pois Congo, maraîchères, racines et tubercules et aux bananerais. Les récoltes d’automne (maïs et haricot) sont en cours, améliorant sensiblement la disponibilité alimentaire des ménages.

• La migration, la vente de charbon, entre autres, constitueront des sources de revenus des pauvres et très pauvres jusqu’au démarrage de la campagne de printemps, la campagne d'hiver n'étant pas importante en termes d’offre de main-d'œuvre.