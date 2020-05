Haiti: Mise à jour sur la sécurité alimentaire Avril 2020

Insécurité alimentaire en Crise en marge de la pandémie du Covid-19

MESSAGES CLÉS

• Après la confirmation de cas de Covid-19 en Haïti le 19 mars par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le gouvernement a entrepris des mesures pour freiner sa propagation telles que la réduction des heures de travail, la fermeture des frontières Haïtiano-Dominicaines. D'autres mesures sont annoncées par certains maires, entre autres : accès limité aux marchés de produits agricoles et hygiéniques, fonctionnement réduit des marchés, restriction du transport vers certaines villes (Cap-Haitien, Jérémie) et le département du Sud.

• La situation sociopolitique demeure calme, mais imprévisible. Cependant, quelques mouvements de panique ont été observés au début de l’épidémie et une inflation modérée se maintient, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, ce qui continue d’affecter l’accès alimentaire des ménages les plus pauvres.

• Parallèlement, des pluies inférieures à la normale et irrégulières depuis la fin du mois de mars ont ralenti la poursuite des activités agricoles et retardent le développement des plantations en cours dans le Nord, le Nord-Est, l’Ouest, le Centre et le Haut-Artibonite.

• Les mesures préventives contre la propagation du virus agissent négativement sur le fonctionnement des marchés, les transferts, et l’emploi. Ajouté à cela, les prix élevés des produits alimentaires continuent d’affecter l’accès alimentaire des ménages les plus pauvres et obligeront ces derniers à renforcer les stratégies de crise et de stress pour maintenir leur consommation alimentaire de base. Une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) et de Stress (Phase 2 de l’IPC), pour la plupart, se maintient, avec une augmentation progressive du nombre de personnes en Crise (Phase 3 de l’IPC).