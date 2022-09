Haiti: Les violences contre les professionnel(le)s de santé et l’obstruction à l’accès aux soins 202

Lettre du président

Au cours des 18 derniers mois, la liste des systèmes de soins de santé qui ont été détruits ou gravement compromis par la violence liée à la guerre s’est allongée. Les trois quarts des établissements de santé de la région éthiopienne du Tigré ont été détruits ou endommagés au cours du conflit qui a débuté en novembre 2020. Lors du conflit, aujourd’hui oublié, qui s’est déroulé à Gaza au printemps 2021, 30 établissements de santé ont été endommagés. Au Myanmar, le système de santé publique s’est pratiquement effondré depuis le coup d’État de février 2021 ; De nombreux hôpitaux ont été occupés par les militaires, les programmes COVID-19, VIH, tuberculose et paludisme étaient au point mort et 300 professionnel(le)s de santé ont été arrêté(e)s. Puis, en février 2022, lors de son invasion de l’Ukraine, la Russie a commencé à attaquer les hôpitaux, les ambulances et les agents de santé. À la fin du mois d’avril 2022, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé près de 200 attaques de ce type.

L’année écoulée a été marquée par l’incapacité persistante de la communauté internationale à prévenir ces attaques et à demander des comptes aux acteurs. Les expressions d’horreur des gouvernements face à la violence se sont poursuivies sans être accompagnées d’actions. À l’approche du cinquième anniversaire de l’adoption de la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations unies, dans laquelle les gouvernements s’engageaient à prendre des mesures concrètes pour prévenir de telles attaques et accroître la redevabilité, très peu de choses avaient été faites. Le Conseil de sécurité n’a pas non plus envisagé de nouvelles corrections de trajectoire pour mettre en œuvre les exigences de la résolution.

Dans le même temps, le système de suivi des attaques de l’OMS, qui est l’un des fondements de l’action, est resté inadapté à sa fonction. À l’exception des rapports au Myanmar et en Ukraine, où l’attention générale a accru la pression pour la collecte de données, le système a gravement sous-signalé les incidents. En Éthiopie, malgré la destruction effective du système de santé et le meurtre de professionnel(le)s de santé dans la région du Tigré et d’autres attaques dans les régions d’Afar et d’Amhara, l’OMS n’a signalé aucune attaque dans le pays pour l’ensemble de l’année 2021. Cet échec a sans doute contribué à l’absence d’attention mondiale à la situation désastreuse de l’Éthiopie. Même lorsque le système de l’OMS a signalé les attaques, il a continué à retenir des informations essentielles qui permettraient de comprendre ce qui s’est passé et où les attaques ont eu lieu.

Quelques avancées ont été enregistrées dans le domaine de la redevabilité. L’Allemagne a obtenu la condamnation d’un criminel de guerre syrien en vertu des principes de la compétence universelle (mais pas pour des crimes impliquant des attaques contre les soins de santé). Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a accepté la demande de l’Ukraine d’enquêter sur les crimes de guerre présumés dans ce pays. Si ces cas n’ont pas réglé le problème structurel persistant qui permet aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de bloquer certains renvois à la CPI, ils sont néanmoins le signe que la redevabilité pourrait enfin progresser.

L’année 2022 sera peut-être un point d’inflexion; les images et les rapports sur les attaques contre les soins de santé et leurs conséquences en Ukraine continuent de devenir virales, accompagnées de demandes fréquentes et bruyantes de redevabilité. Mais cela ne se fera pas si la lassitude de la communauté internationale persiste.

Len Rubenstein

Président, La Coalition pour la protection de la santé en situation de conflit (SHCC)