Haïti: le Secrétaire général appelle au calme et demande aux parties de s’engager dans un dialogue pacifique et inclusif

SG/SM/21458

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la situation actuelle en Haïti, où des troubles civils ont paralysé le pays. Le Secrétaire général est particulièrement préoccupé par la sécurité de tous les Haïtiens, y compris les plus vulnérables, et appelle au calme et à la plus grande retenue. Il exhorte toutes les parties prenantes à prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation, éviter la violence et permettre à la Police nationale d’Haïti de remplir son mandat de protéger la population.

Le Secrétaire général relance instamment un appel à toutes les parties prenantes à surmonter leurs différences et à s’engager, sans plus attendre, dans un dialogue pacifique et inclusif sur une voie constructive à suivre. Il prévient que si les circonstances actuelles persistent, la situation humanitaire, déjà très grave, à laquelle sont confrontées les personnes les plus vulnérables d’Haïti se détériorera encore plus.

