Haïti : le Programme Alimentaire Mondial condamne fermement l'attaque de son bureau et le pillage de l'entrepôt aux Gonaïves

PORT-AU-PINCE – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies confirme qu'un entrepôt aux Gonaïves en Haïti, a été pillé et que des bureaux adjacents ont été incendiés après que des manifestations locales soient devenues violentes.

L'entrepôt contenait 1400 métriques-tonnes de vivres du PAM destinées aux cantines scolaires, aux familles et enfants les plus vulnérables d'Haïti. Le personnel de l’organisation a été pris en charge et est en sécurité. Aucun employé n’a été directement visé.

« Cet incident est simplement inacceptable. La nourriture pillée devait permettre de nourrir près de 100 000 écoliers jusqu'à la fin de l'année et fournir une aide d'urgence aux familles les plus vulnérables d'Haïti », a déploré Jean-Martin Bauer, Directeur pays du PAM en Haïti. « Le PAM est présent en Haïti pour soutenir les communautés vulnérables ayant des besoins urgents, tout en renforçant la production et les moyens de subsistance locaux grâce à nos initiatives de résilience à long terme. »

