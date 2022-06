Haïti : L’acceptation, Mai 2022

L’acceptation comme stratégie de gestion des risques de sécurité en Haïti

L’acceptation est l’un des piliers de la gestion des risques de sécurité (SRM) de l’aide. Une stratégie d’acceptation garantit l’accès aux populations dans le besoin tout en assurant le devoir de diligence du personnel et la protection des biens. Une bonne stratégie d’acceptation s’appuie sur des relations efficaces pour cultiver et maintenir le consentement des bénéficiaires, des communautés locales, des autorités locales et des dirigeants communautaires. Elle comprend également l’engagement, dans la mesure du possible, avec les acteurs menaçants pour éviter, prévenir ou atténuer les dangers potentiels afin de garantir l’accès aux populations vulnérables et d’entreprendre les activités du programme. Ce document fournit une liste d’étapes pratiques qui peuvent être suivies pour développer des mesures d’atténuation des risques sécuritaires basées sur l’acceptation en Haïti. Il s’appuie sur les expériences des ONG dans le développement d’une approche du risque sécuritaire basée sur l’acceptation en Haïti et ailleurs.

1. Le contexte : la situation sécuritaire des agences d’aide en Haïti

Les agences humanitaires opérant en Haïti sont confrontées à de nombreux défis sécuritaires importants et interdépendants qui entravent les efforts visant à fournir une aide efficace et présentent des risques considérables pour le personnel. Le pays connaît depuis 2004 un état permanent d’instabilité politique qui a sapé l’état de droit et affaibli la capacité des autorités à garder le contrôle. Des gangs puissants et politiquement liés ont profité de l’occasion pour asseoir leur pouvoir sur des zones importantes du pays. Nombre de ces gangs sont directement impliqués dans les enlèvements et les extorsions qui affectent les opérations d’aide. La destruction et la dévastation causées par une série de catastrophes naturelles ravageuses, notamment des tremblements de terre et des tempêtes destructrices, ont accru les besoins humanitaires dans un pays confronté à de nombreux autres défis qui nécessitent une aide au développement à long terme. Pour plus d’informations sur le contexte sécuritaire en Haïti, visitez notre site web.