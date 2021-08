Haiti. l’ONG CARE a commencé les distributions d’urgences aux milliers de déplacés

Dimanche, les équipes de CARE ont commencé à distribuer des articles de première nécessité : notamment des tentes et de l'eau à Grand Anse. L'étendue des dégâts est encore inconnue mais, au lourd bilan humain, s’ajoute d’importantes destructions qui ont contraint des milliers de personnes à se déplacer. La directrice de CARE en Haiti, Lora Wuennenberg, témoigne :

"Pour le moment, nos équipes basées à Jérémie et dans ses environs -- durement touchés par le séisme -- ont constaté qu'au moins 469 maisons ont été détruites et que plus de 1 000 personnes ont besoin de tentes ou d'abris temporaires. Nous continuons d'évaluer les dégâts et les besoins et avons commencé à distribuer des articles de secours de base. Mais la plupart des zones touchées sont très difficiles à atteindre sur le plan logistique. Nous ne saurons donc pas tout de suite l'impact total du tremblement de terre, le temps que les équipes accèdent à ces zones reculées.

Depuis juin déjà, nous avons été contraints de délivrer de l'aide dans la région par bateau ou par avion en raison de l'insécurité croissante sur les routes. Le tremblement de terre a ajouté à cela en endommageant de nombreuses routes d'accès avec des glissements de terrain. Il a touché des communautés qui souffraient déjà de niveaux élevés de malnutrition et de faim, et cela va aggraver la situation.

En plus de cela, une tempête tropicale se dirige vers l'île, ce qui peut causer d'autres dommages et rendre nos actions encore plus difficiles. Aujourd'hui plus que jamais, l'assistance et l'aide internationales sont nécessaires pour soutenir le peuple haïtien.

CARE a déjà préparé des kits d'urgences qui vont être distribués aux communautés affectées. CARE Haïti souhaite maintenant lever 20 millions de dollars américains pour aider les personnes les plus touchées par le tremblement de terre."

