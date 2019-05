Haiti : Key Message Update - Le déficit hydrique persistant présage une campagne de printemps peu performante, mai 2019

Messages clés:

Les moyens d'existence se détériorent davantage, en raison du niveau élevé des prix des produits de base et de la persistance de la sécheresse qui perturbe la campagne de printemps 2019. Les plus pauvres continuent de recourir aux stratégies d’adaptation négatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Ainsi, la plupart des régions se maintiennent en Stress (phase 2 de l'IPC) ou en Crise (phase 3 de l’IPC) alimentaires.

Les marchés sont constamment approvisionnés, tant en produits locaux (le grand sud notamment) qu'en produits importés. Bien que le prix du riz importé demeure au-dessus de la moyenne, il demeure stable, comparativement à ceux d'autres produits, sauf à Fonds-des-Nègres et aux Gonaïves.

Les plantations de maïs et de haricot de février commencent à être récoltées, notamment au niveau de la Grand'Anse et des montagnes humides des Nippes et du Sud. Tandis que dans les plaines irriguées, celles de maïs et de haricot, augurent de bonnes récoltes. La situation est toutefois difficile dans les régions en proie à la sécheresse, en particulier le Grand Nord et les zones côtières (Nippes, Sud).