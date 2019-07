Haiti: Key Message Update, Juillet 2019

Des précipitations en-dessous de la moyenne sont observées en juillet, hormis dans le Centre, le Nord, le Nord-Est et l'Artibonite. Les cultures de printemps semées en mars et au début d'avril ont produit des résultats plus ou moins satisfaisants. Néanmoins, les parcelles plantées en avril et en mai n'ont pas donné les résultats escomptés, ce qui provoque des difficultés pour la campagne d’été.