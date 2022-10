Haïti - Indicateurs-Clefs EPHA, Abris et Santé (Octobre 2022)

CONTEXTE

Le 1er octobre 2022, le Ministère haïtien de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a rapporté un cas confirmé de choléra dans la commune de Port-auPrince (MSPP, Choléra communiqué #1). Dans son rapport de situtation du 20 octobre, le ministère rapportait 22 décès institutionnels, 11 décès communautaires, 115 cas confirmés et 964 cas suspectés de choléra dans le pays, dont 431 cas hospitalisés (MSPP, Sitrep Cholera 20/10/2022). Des cas sont confirmés hors de la Zone métropolitaine de Port-au-Prince laissant entrevoir une possible rapide progression de la situation épidémiologique. Ces cas ont été détectés après une période de trois ans sans aucun cas signalé. Le contexte actuel en Haïti rend le pays particulièrement vulnérable à la propagation du virus. Haïti connaît une crise du carburant qui, combinée à l’insécurité générée par l’activité des bandes armées et à l’augmentation du coût de la vie, a déclenché des troubles sociaux importants dans tout le pays depuis le 12 septembre. La crise du carburant a été exacerbée par le blocage du Terminal de Varreux, principal point d’entrée du pays pour le carburant, par le groupement de gangs armés «G9» le 19 septembre. En conséquence, l’accès à l’eau, aux services de santé et de télécommunication s’est restreint (OCHA flash update, 3/10/2022). Afin de soutenir l’information dans ce contexte, cette fiche d’information présente les indicateurs-clefs en Eau Potable, Hygiène et Assainissement (EPHA), Abris et Santé de l’Evaluation Multisectorielle des Besoins (MSNA) 2022.