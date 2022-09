Haïti : Évaluation territoriale - Communes de Roseaux, Pestel et Beaumont (Août 2022)

Haïti est soumis à plusieurs aléas naturels, principalement sur la péninsule du Grand Sud.

Le département de la Grand’Anse a notamment été touché par plusieurs catastrophes naturelles relativement récentes et a été le plus impacté par l’ouragan Matthew en octobre 2016, l'un des plus touchés par le tremblement de terre du 14 août 2021^1 .

Les communes de Roseaux, Beaumont et Pestel situées à l’Est du département font donc parties des plus sinistrées, avec des proportions de maisons endommagées et détruites parmi les plus importantes du département (allant jusqu’à 3% des maisons évaluées)^2 . Dans le département de la Grand‘Anse, 25 982 maisons ont été soit faiblement ou fortement endommagées et 8 648 détruites, affectant 173 000 personnes^3 .

Ainsi, la Grand'Anse est le 2è département après l’Ouest (avec les Nippes) à avoir la plus grande proportion de personnes dans le besoin (PiN)^4 .

Parmi les communes affectées, Beaumont, Pestel et Roseaux (comptant, selon une estimation faite en 2015, respectivement 31 580, 39 428 et 35 726 habitants)^5 ont été identifiées comme 3 des 14 communes ayant le plus de bâtiments endommagés/détruits^6 . Également, les infrastructures sanitaires et de distribution d’eau potable ont aussi été fortement endommagées, voire détruites^2.

Vu un tel contexte et la dégradation de l’accès aux services de base due au passage des catastrophes naturelles, les groupes de population de ces communes ont vu leurs conditions de vie s'empirer.

REACH, en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), l'Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC) et ACTED, a conduit une évaluation territoriale dans ces trois communes. L’objectif était d’informer les acteurs humanitaires du département de la Grand’Anse sur les capacités, la vulnérabilité et la redevabilité dans ces zones touchées par le séisme d’août 2021 dans un souci de relèvement inclusif et concerté. A noter aussi que cette évaluation a été ménee 9 mois après le séisme.

Cette évaluation a été réalisée suivant une méthodologie mixte conjuguant une cartographie ainsi qu’une approche à la fois quantitative et qualitative. Toutes les sections communales (12) ont été sélectionnées dans le cadre de l'enquête, à l’exception des îles Cayemittes (commune de Pestel). La cartographie a permis la réalisation d'une carte de couverture des infrastructures sociales de base disponibles (points d’eau, établissements de santé, bâtiments publics, écoles, marchés). Néanmoins, il a été impossible durant la collecte de données de les cartographier toutes, en s'informant sur leur état et les principales contraintes. Pour le volet quantitatif, deux questionnaires ont été conduits avec des informateurs clés (IC) présents lors de l'enquête au niveau des infrastructures sociales de base (71 enquêtes ménées) et des ménages touchés pas le séisme (282 enquêtes menées). Pour le volet qualitatif, des groupes de discussion avec les ménages ont été organisés; et cela à travers les sections communales - exception faite pour Fond Cochon, pour des raisons de sécurité. Des entretiens individuels avec des autorités locales et des responsables d’Organisations Communautaires de Base (OCB) ont aussi été organisés.

La collecte de données s’est déroulée du 28 avril au 13 mai 2022. Pour des raisons opérationnelles et sécuritaires, la collecte de données relatives aux ménages au niveau de la commune de Roseaux n'a pu être complétée en présentiel. Aussi, le 19 mai 2022, une phase d'entretien ménages par téléphones a permis de compléter l'échantillon établi.

RÉSUMÉ

