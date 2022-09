Haïti : Évaluation territoriale - Commune de Beaumont, résultats clefs (Juillet 2022)

Contexte

La commune de Beaumont se situe dans l’arrondissement de Corail, département de Grand’Anse. Découpée en trois sections, la commune est principalement rurale et compte uniquement la section de Beaumont d’urbaine. Au total, ce sont 36 968 personnes qui sont estimées vivre dans la commune en 20221 . Le 14 août 2021, un séisme de 7,2 sur l’échelle de Richter a frappé la Péninsule Sud d’Haïti. Déjà fortement affectée par l’ouragan Matthew en 2016, le bilan humain direct de ce séisme au niveau du département est de 1 952 personnes et 161 766 personnes affectées indirectement2 . REACH en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence suisse pour le développement et la coopération et ACTED a conduit une évaluation territoriale de la commune de Beaumont.

Celle-ci vise à obtenir un profil détaillé et opérationnel de la commune, huit mois après le séisme d’août 2021, sur les besoins des ménages ainsi que leur accès aux services sociaux de base. Au final, les résultats obtenus doivent servir de base aux acteurs opérationnels de l’aide pour le développement d’une stratégie d’intervention et de relèvement informée.

Méthodologie

L’évaluation a été réalisée selon une approche mixte, mêlant des outils de cartographie, ainsi que des composantes qualitatives et quantitatives. La cartographie a permis la réalisation d’une carte de couverture des infrastructures sociales de base disponibles sur la commune. Le volet quantitatif incluait : un questionnaire informateur clés (IC) au niveau des différentes infrastructures et services sociaux de base et un questionnaire ménage auprès des populations vivant sur la commune. Le volet qualitatif comprenait : 1 groupe de discussion au niveau de chaque section communale, un questionnaire semi-structuré auprès de deux IC travaillant pour les autorités locales de la commune et de deux IC membres d’organisations communautaires de base (OCB) au niveau de la commune de Beaumont. Les résultats obtenus auprès des IC et dans le cadre des outils qualitatifs sont indicatifs des tendances au niveau de la commune. Les données obtenues auprès des ménages sont représentatives de la situation des populations vivant dans la commune évaluée. La collecte de données s’est déroulée du 28 avril au 13 mai 2022. Pour plus d’information sur la méthodologie : Vous pouvez retrouver les termes de références de cette évaluation ici.