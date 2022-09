Haïti : Crise du carburant et troubles sociaux : impact sur la situation humanitaire (au 29 septembre 2022)

Haïti connait une grave crise du carburant qui, associée à l’insécurité générée par les activités de gangs armés et à l’augmentation du coût de la vie, a provoqué d’importants troubles sociaux dans le pays depuis le 12 septembre, aggravant le sort des populations les plus vulnérables. Avec près de 86% de la production d’électricité dépendant des produits pétroliers, l’approvisionnement en carburant a toujours été un défi majeur en Haïti. Le blocage total par une coalition de gangs de l’accès au terminal de Varreux, principal point d’entrée du fuel dans le pays, rend la situation critique. Le réseau national ne fournit plus que quelques heures d’électricité par jour et les réserves de carburant pour les systèmes d’appoint, principalement basés sur des générateurs fonctionnant au diesel, s’épuisent. Par conséquent, des services essentiels tels l’accès à l’eau et les télécommunications sont gravement compromis. Certaines parties du territoire haïtien ne sont plus couvertes par les réseaux et la DINEPA1 a informé qu’elle ne pourra bientôt plus faire fonctionner ses stations de pompage ni effectuer les livraisons via camions-citernes pour approvisionner le pays en eau. Cette crise du carburant, ainsi que les tensions et l’insécurité à l’échelle du pays, ont des conséquences directes sur les activités humanitaires et les services de base, notamment la santé, la nutrition et l’éducation.

