Haiti : COVID‐19 Surveillance Frontalière - SitRep Hebdomadaire 3 - 5 avril au 12 avril 2020

Surveillance des flux sur 50 Points de Passage Frontalier entre Haiti et la République Dominicaine

L'épidémie de COVID‐19 signalée pour la première fois en République Populaire de Chine en décembre 2019 a été classifiée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 11 mars 2020. Au 12 avril, environ 1,700,000 cas d’infection au COVID‐19 ont été confirmés dans 178 pays, régions ou territoires selon l'OMS. Et en République Dominicaine, 3,167 personnes ont été infectées et 177 personnes sont mortes de la maladie. Le 20 mars, les deux premiers cas ont été confirmés en Haïti et compte tenu de la faiblesse du système de santé, de la frontière poreuse avec la République Dominicaine, la limitation des voyages à l’étranger, le pays demeure vulnérable à une propagation rapide du virus. En réponse, le gouvernement d'Haïti a communiqué de nombreuses instructions importantes pour minimiser la propagation de la maladie, notamment : fermeture des écoles et des usines, la fermeture des aéroports et des ports aux passagers, l’interdiction des réunions de plus de 10 personnes, un couvre‐feu national entre 20: 00 et 5:00 et le plaidoyer pour le respect des lignes directrices en matière de distanciation sociale. Actuellement, 32 cas ont été confirmés en Haïti.

L'OIM a adapté sa matrice de suivi des déplacements (DTM en anglais) le long de la frontière entre Haïti et la République Dominicaine pour soutenir la préparation et la réponse au COVID‐19. L'initiative de surveillance des flux migratoires (Flow Monitoring) est mise en œuvre sur 50 points de passage frontaliers entre Haïti et la République dominicaine: 46 points non officiels et 4 points officiels en collaboration avec le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), le Service Jésuite aux Migrants (SJM) et le Rezo Fwontalye Jano Siksè (RFJS).