Haïti - 2022 Epidémie de choléra - Mouvements de population à partir des zones touchées par le choléra à Port-au-Prince et identification des communes présentant un risque potentiellement accru de nouvelles épidémies : Situation au 23 novembre

Résumé exécutif

Notre recherche1 sur l'épidémie de choléra de 2010 a montré que les indicateurs de mobilité dérivés des métadonnées de téléphonie mobile (données CDR) agrégées et anonymisées permettaient de prédire (avec une certaine incertitude) la propagation géographique de l'épidémie. Nous présentons ici des tendances de mobilité de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pertinentes pour l'épidémie en cours et reproduisons nos analyses pour identifier les zones potentiellement à risque accru de nouvelles épidémies. En combinaison avec d'autres preuves, cela peut aider à identifier les zones à prioriser pour la surveillance et les interventions.

La plupart des déplacements sont de courte distance. Les déplacements en provenance de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où le nombre de cas suspects est élevé, sont concentrés dans les communes voisines du département de l'Ouest mais des déplacements plus longs sont également observés, notamment vers les départements des Nippes et du Sud (Carte 1). Notre modélisation des flux estimés de personnes infectieuses (Carte 2) montre de grandes similitudes avec notre rapport d'il y a une semaine, mais la frontière de l'épidémie s'est déplacée et davantage de zones connaissent désormais une pression infectieuse accrue. La carte 2 met en évidence les communes du centre, et les parties sud du pays comme des zones à risque potentiellement accru de nouveaux foyers. Comparativement aux rapports précédents, la pression infectieuse a augmenté dans les communes du département du Centre et, dans une moindre mesure, du département du Nord. Nous montrons également que la proximité géographique des communes avec des cas confirmés n'équivaut pas nécessairement à un risque plus élevé de nouvelles épidémies. Cependant, nos méthodes peuvent surestimer le risque dans les zones situées le long des principaux couloirs de déplacement (par exemple, les autoroutes).

Les analyses présentées ont des limites et doivent être utilisées en conjonction avec d'autres données disponibles (voir Considérations sur les données). Vos commentaires seront les bienvenus; ils nous aideront à améliorer les futurs rapports et nous vous invitons également à nous informer de toute demande d'analyses spécifiques. Au fur et à mesure que de nouvelles zones acquièrent une transmission locale, les risques présentés dans ce rapport évolueront et nous nous efforcerons de mettre à jour les analyses.