HaiHaïti / Région LAC: Analyse des lacunes et des besoins (GNA) Rapport d'évaluation et de recommandations (novembre 2020)

Résumé

Définition GNA

L’analyse des lacunes et des besoins (GNA – Gaps and Needs Analysis en anglais) est une série d'entretiens avec les coordinateurs logistiques ou les directeurs des opérations des organisations qui mènent des opérations logistiques humanitaires dans le pays. Elle est menée par une équipe expérimentée, soutenue par le Global Logistics Cluster (GLC), et vise à identifier les lacunes logistiques et les goulots d'étranglement rencontrés. Si le rapport du GNA identifie des lacunes et des besoins, le bureau de pays du PAM peut utiliser le rapport et ses recommandations pour plaider en conséquence auprès de l'équipe humanitaire de pays (HCT) et du gouvernement. L'objectif global de cet exercice est de confirmer si le contexte et les priorités logistiques en Haïti ont évolué depuis l'année dernière; fournir un retour d'information suffisant pour examiner et mettre à jour le concept d'opération du Secteur de la logistique (Conops); et contribuer au Plan de réponse humanitaire pour 2021 (sous la direction d'OCHA Haïti).