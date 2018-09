Haïti/Choléra : 4 décès et 175 cas d’infection enregistrés à Cornillon/Grand-Bois dans l’espace de 3 moins Spécial

Le choléra continue de progresser à Cornillon/Grand-Bois (Ouest). Du 14 juin au 19 septembre 2018, 4 personnes ont été tuées et 175 autres infectées par cette épidémie à Boucan Bois Pin, 2ème section de cette commune frontalière, a rapporté Vanessa Michaëlle Florial, animatrice du GARR.

Les personnes décédées (2 hommes, 1 femme et 1 garçonnet) viennent des localités de Polyte et de Source Félix. Leurs parents ont marché pendant plus de 3 heures en les transportant sur des civières pour atteindre le Centre de santé Saint Vincent de Paul. Malheureusement, elles n’ont pas eu la vie sauve.

Le Centre de santé Saint Vincent de Paul se trouve à la localité de La Pointe, 1èresection Boucan Bois Pin. Il est l’unique institution sanitaire qui fonctionne au niveau de la commune de Cornillon/Grand-Bois.

Les personnes infectées (48 hommes, 42 femmes, 43 garçonnets et 42 fillettes) sont originaires de Liane Doko, Gros Dos, Marre-Rouge, Pâque, Figue, Mathurin et de Génipailler.

La majorité d’entre elles ont déjà regagné leur domicile. Les autres continuent de se faire soigner au CTC (Centre de Traitement de Choléra) se trouvant à Savann Bonm et au Centre de santé Saint Vincent de Paul.

Il convient de souligner que les pluies diluviennes qui s’abattent ces derniers jours sur Haïti notamment sur les villes de province, viennent augmenter les cas d’infection au choléra dans le pays.

Le GARR attire l’attention des autorités sanitaires haïtiennes sur l’urgente nécessité d’ouvrir de nouveaux CTC dans la 2ème section Boucan Bois Pin particulièrement dans les localités de Figue et de Génipailler.

Il en profite pour plaider en faveur d’une campagne de sensibilisation nationale en vue de combattre l’épidémie qui a déjà causé la mort de plusieurs milliers d’Haïtiens et d’Haïtiennes.