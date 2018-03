Haïti/Chili : Déportation de 167 migrants haïtiens en Haïti Spécial

Photo: La Tercera Les autorités de la migration chilienne ont reconduit en Haïti 167 migrantes et migrants haïtiens, le 6 mars 2018 sur les 169 qui ont été retenus à l’aéroport de Santiago. Les deux autres migrants restants seront déportés sous peu, a appris le GARR auprès des partenaires chiliens.

En effet, ces Haïtiennes et Haïtiens ont été embarqués le vendredi 2 mars 2018 à bord d’avions des compagnies aériennes Copa Airlines, One et Latin American Wings (Law) pour se diriger vers le pays de Sebastián Piñera. Depuis ce jour, ils ont été gardés après leur arrivée à l’aéroport de Santiago durant la même date par l’immigration et la Police d’investigation chilienne. Ces dernières les ont accusés, au cours de la vérification, d’avoir soumis des documents falsifiés.

Selon les informations recueillies auprès de sources combinées, Ils auraient vécu de très mauvais moments durant les 4 nuits passés à l’aéroport de Santiago.

Ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu avoir accès à une douche ni à leurs bagages en vue de se changer.

Les migrantes et migrants haïtiens ont dénoncé le comportement des agents de la migration et ceux de la Police d’investigation chilienne (PDI) qui leur auraient réservé des traitements inhumains au cours de leur rétention.

Les migrantes et migrants haïtiens auraient également dormi à même le sol avant d’être déportés vers leur pays d’origine, a indiqué la même source.

La situation des migrantes et migrants haïtiens tend à se compliquer de jour en jour en territoire chilien. Ces derniers font face à d’énormes difficultés de trouver du travail d’une part au Chili, et des images racistes commencent à s’afficher à travers les rues contre la communauté haïtienne par des civils chiliens, d’autre part.

Il convient de souligner que selon la Police d’investigation chilienne, 104782 migrants haïtiens sont entrés au Chili pour seulement l’année 2017.

Par ailleurs, la compagnie aérienne Latin American Wings a annoncé récemment la suspension temporaire de ses vols (Port-au-Prince/Santiago) en raison de l’augmentation exponentielle des ressortissants haïtiens déclarés inadmissibles par les responsables de cette ligne aérienne pour entrer au Chili.

N’est-il pas opportun que les autorités haïtiennes trouvent la meilleure formule qui soit pour encourager les Haïtiennes et Haïtiens à rester chez eux ? Ce qui leur permettra de ne plus avoir besoin d’aller chercher une vie meilleure en territoire étranger.