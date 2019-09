Haïti/A la une sur AlterRadio 106.1 FM – Urgence à Petit-Goâve, où d’importantes inondations font deux morts et quatre disparus

P-au-P., 19 sept. 2019 [AlterPresse] --- A la une sur AlterRadio 106.1 FM et en ligne (alterradio.org) :

2 morts, 4 disparus et des dégâts considérables à Petit-Goâve (Ouest), dans les inondations provoquées par des averses qui affectent depuis 4 jours cette ville et l’ensemble de ses sections communales. La population sinistrée est aux abois. Les secours peinent à arriver.

Mobilisation le 20 septembre à l’occasion de l’anniversaire du fondateur de l’indépendance d’Haïti pour signifier à la communauté internationale que le peuple haïtien et l’opposition ne reconnaissent pas Jovenel Moïse comme président. Une initiative de « Altènativ tèt ansanm pou yon lot Ayiti », une structure unitaire de l’opposition.

Au moins 7 blessés dans un accident de la route, le jeudi 19 septembre, sur la route de Bourdon, selon des informations rassemblées par AlterPresse. Les victimes étaient à bord d’une camionnette faisant le trajet Pétion-Ville / Centre-ville de Port-au-Prince.

La crise du carburant n’est pas encore jugulée. La distribution des produits pétroliers a débuté le 19 septembre dans quelques pompes à Port-au-Prince, où de longues files d’attente sont observées, tandis que les activités sont partiellement paralysées à la capitale et dans plusieurs régions du pays.

Haïti-Politique-Corruption : Le premier ministre nommé n’est pas habilité à occuper ce poste, selon « Ensemble contre la corruption », un regroupement d’organisations de défense des droits humains et de la société civile.

Ces thèmes font la une sur AlterRadio, principalement à notre journal créole Vennkatrè, diffusé à 4 :00 AM, 5 :00 AM, midi, 6:00 PM, 10 :00 PM et à minuit. AlterRadio, sur le 106.1 FM, alterradio.org, TuneIn, AudioNow et d’autres plateformes. [apr 19/09/2019 20 :00]