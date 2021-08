Haïti : unis face à l'urgence

Depuis samedi 14 août, 8h30 heure locale, Haïti vit à nouveau des heures sombres. A l’heure où nous écrivons ces lignes (quelque 48h après le drame), le bilan macabre du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé le sud-ouest du pays continue de grimper. Il n’est malheureusement que provisoire. Les services de protection civile du pays font pour l’instant état de 1 297 morts et plus de 5 700 blessés.

LES HÔPITAUX DU PAYS SONT SURCHARGÉS

‘’Les hôpitaux sont débordés par l’augmentation de la demande, qui s’ajoute à la pandémie de Covid-19 en cours et aux dommages subis. Plusieurs ont demandé un renforcement d’urgence, alerte Anissa Bouachria, responsable équipe d’urgence de Handicap International, membre d’Alliance Urgences. D’après notre expérience précédente, nous nous attendons à un énorme besoin de réadaptation. Il y a des milliers de blessés, et beaucoup de ces blessures peuvent s’aggraver ou se transformer en handicaps permanents. En outre, les gens ont subi des traumatismes importants et auront besoin d’un soutien psychosocial en plus des besoins de base comme la nourriture, l’eau, les abris et les articles d’hygiène personnelle.’’

PLUS DE 30 000 HABITATIONS ENDOMMAGÉES, DES DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES SANS TOIT

Alors que des répliques du tremblement de terre se font encore sentir, la catastrophe laisse des milliers de personnes sans abri puisque plus de 30 000 habitations ont été endommagées, de même que de nombreux édifices et infrastructures.

Toutes présentes sur place, nos 6 ONG membres qui, aux dernières nouvelles n’ont pas à déplorer de victimes dans leurs équipes, sont à pied d’œuvre pour porter assistance à celles et ceux qui en ont besoin. Malgré toutes les difficultés d’accès aux zones les plus endommagées. Là où les besoins seront les plus sévères.

‘’La situation est des plus complexes entre l’accès terrestre détruit, la situation sécuritaire et politique du pays, avec des déplacés toujours dans Port-au-Prince, indique Luis de Pinho Santos, directeur de Solidarités International en Haïti, dont les équipes distribuent en ce moment des abris temporaires.’’

DE NOMBREUSES ZONES EXTRÊMEMENT DIFFICILES D’ACCÈS ET UNE TEMPÊTE EN APPROCHE

‘’La plupart des zones touchées sont très difficiles à atteindre, confirme la directrice de CARE en Haiti, Lora Wuennenberg. Nous ne saurons donc pas tout de suite l’impact total du tremblement de terre, le temps que les équipes accèdent à ces zones reculées, Depuis juin déjà, nous avons été contraints de délivrer de l’aide dans la région par bateau ou par avion en raison de l’insécurité croissante sur les routes. Le tremblement de terre n’a évidemment fait que renforcer ces difficultés en endommageant de nombreuses routes d’accès avec des glissements de terrain. Surtout, il a touché des communautés qui souffraient déjà de niveaux élevés de malnutrition et de faim, et cela va aggraver la situation.

En plus de cela, une tempête tropicale se dirige vers l’île. Ce qui peut causer d’autres dommages et rendre nos actions encore plus difficiles. Aujourd’hui plus que jamais, l’assistance et l’aide internationales sont nécessaires pour soutenir le peuple haïtien.’’

Dès dimanche, les équipes de CARE ont commencé à distribuer des articles de première nécessité, notamment des tentes et de l’eau à Grand Anse.

UNE COORDINATION DES ACTEURS DE L’AIDE ESSENTIELLE POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS VITAUX DES SINISTRÉS

"Les équipes de nos membres travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour identifier les besoins les plus urgents et les meilleures réponses possibles, souligne Renaud Douci, délégué général d’Alliance Urgences. Une coordination essentielle pour couvrir au mieux les besoins vitaux des personnes qui sont le plus fragilisées par le séisme. Enfin, des équipes d’urgence supplémentaires vont être déployées dès que possible. "

Parmi les plus grands besoins de la population, Alliance Urgences a déjà identifié les actions prioritaires suivantes :

Distribution d’abris

Accès à l’Eau, à l’assainissement et à l’hygiène

Accès à la nourriture

Transferts d’argent

Services de réadaptation et distribution d’aides à la mobilité

Soutien psychosocial et de santé mentale

Soutien à la logistique

UnisFaceAlUrgence

6ONG1CLIC1DON

sur allianceurgences.org