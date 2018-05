Haïti: UNICEF Snapshot alerte-réponse au choléra, janvier-mars 2018 (updated 15/04/2018)

Situation épidémiologique

Grâce à une bonne maitrise de l’épidémie sur le dernier trimestre 2017, l’année 2018 a démarré avec le plus faible nombre de cas suspects de choléra depuis le début de l’épidémie dans le pays en 2010. Une situation de basse transmission prédomine, avec moins de 100 cas par semaine depuis la semaine 3, et une épidémie qui se concentre dans son bassin habituel, les 3 départements les plus touchés (Ouest, Centre, Artibonite) représentant 73% des cas, pour environ 60% de la population du pays (IHSI).

La situation est plutôt calme dans le reste du pays, et notamment toute la péninsule Sud et le Nord Est. Mais les flambées survenues dans le département du Nord-Ouest habituellement peu touché, et les alertes ponctuelles dans l’Ouest, nous rappellent que la vulnérabilité au cholera est toujours forte en Haiti, et qu’une surveillance sans faille, une capacité d’adaptation et de redéploiement des équipes au niveau national restent donc essentiels.