Haïti : Tremblement de terre Rapport de situation No. 8 (Au 29 novembre 2021)

Ce rapport a été élaboré par OCHA Haïti avec la contribution des agences, fonds et programmes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des partenaires humanitaires. Il offre un bilan deux mois après le tremblement de terre ainsi que la période du 7 octobre au 19 novembre pour certains secteurs. Ce rapport de situation sera le dernier portant sur le tremblement de terre du 14 août 2021.

POINTS SAILLANTS

Plus de trois mois après le séisme, selon un premier bilan des secteurs, le Gouvernement haïtien et les partenaires humanitaires ont assisté environ 457 800 personnes en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, des kits d’articles non alimentaires, des soins de santé et des activités de protection dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse.

L'Appel éclair lancé par les autorités nationales en collaboration avec la communauté humanitaire est financé à 43.4%, soit 81,3 millions de dollars sur les 187,3 millions nécessaires à la réponse, selon le Service de suivi financier (FTS), au 19 novembre 2021.

La perturbation de la distribution de carburant entre mioctobre et mi-novembre et les violences des gangs ont entravé l’accès humanitaire et l’assistance aux populations dans les départements du Sud touchés par le tremblement de terre. Les convois routiers entre Port-auPrince et le Sud organisés par le secteur logistique ont été suspendus depuis le 15 octobre et les convois maritimes tournent au ralenti.

Sous la coordination des autorités haïtiennes, les partenaires développent un cadre de réponse pour les mois à venir autour de quatre axes prioritaires, à savoir : la provision d’abris temporaires; le renforcement des moyens de subsistance; le retour à l’école et la reprise des services de santé de base. Les aspects transversaux (communication avec les communautés, responsabilité envers les personnes affectées, protection, Eau, assainissement et hygiène (EPAH), et Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS), etc.) seront intégrés au sein de ces axes.