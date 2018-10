Haïti : Tremblement de terre - Rapport de situation #3

Outre les autres secousses enregistrées depuis le tremblement de terre de magnitude 5.9 du samedi 6 octobre, deux nouvelles répliques ont été ressenties entre dimanche et lundi. La première, de magnitude 5.2, était localisée à 10 kilomètres de profondeur et 16 kilomètres nord-nord-ouest de Port-de-Paix, dimanche aux environs de 16 heures. La deuxième, de magnitude 4.2, a été enregistrée, ce matin aux environs de 1 heure, à 10 kilomètres de profondeur et à 32 kilomètres nord-nord-ouest de Port-de-Paix.