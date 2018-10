Haïti : Tremblement de terre - Rapport de situation #2

Faits saillants

- Un séisme de magnitude 5.9 a été enregistré, ce samedi 6 octobre à 20h12, à 15,3 kilomètres de profondeur. Selon l’Unité technique de sismologie, son épicentre a été localisé en mer dans le canal de la Tortue, à une vingtaine de kilomètres ouest-nord-ouest de Port-de-Paix, département du Nord-Ouest. Au moins trois répliques ont été ressenties depuis au niveau de ce département.

- Nouveau bilan : le séisme a provoqué la mort de douze personnes – huit à Port-dePaix, un à Saint-Louis du Nord (Nord-Ouest) et trois à Gros Morne (Artibonite). Au moins 188 personnes sont blessées, et 151 d’entre elles sont prises en charge dans des centres hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord. Des dizaines de maisons sont détruites ou endommagées.

- Le tremblement de terre a occasionné la chute de la devanture du commissariat central de Port-de-Paix, qui n’a pas fait de victime parmi les occupants. Le reste du bâtiment n’a pas subi de dommage visible.

- Les équipes de la Protection civile sont à pied d’œuvre à travers le pays et surtout dans le Nord-Ouest où deux légères répliques ont été ressenties depuis. La direction de la Protection civile invite la population à garder son calme et à ne pas se fier aux rumeurs. Le tremblement de terre n’a pas nécessité le lancement d’une alerte au tsunami. Cependant, un avis météo est en vigueur en liaison aux averses orageuses prévues sur le pays durant cette période d'instabilité météo.